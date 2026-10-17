Meke Gölü'nde sis ve volkanik koninin buluşması

Meke Gölü'nün sonbahar yüzü:

Konya'nın Karapınar ilçesinde yer alan ve halk arasında "Dünyanın Nazar Boncuğu" olarak anılan Meke Gölü, sonbaharın ilk yağışlarıyla ortaya çıkan sis perdesiyle dikkat çekti. Birkaç gündür etkili olan yağmurun ardından sabah saatlerinde göl çevresinde oluşan sis, gölün ortasında yükselen volkanik koni ile birleşerek etkileyici bir manzara oluşturdu.

Yaz dönemiyle kıyaslandığında sonbahar ve kış aylarında gölün atmosferi değişiyor; yağmur, sis ve nemin etkisiyle göl, farklı renk ve dokular sergileyerek fotoğrafçılar ve doğa meraklıları için yeni kompozisyonlar sunuyor. Ortaya çıkan görüntü, doğal bir tabloyu andıran kontrastlar ve yumuşak ışıklarla ziyaretçilere farklı bir deneyim yaşatıyor.

Doğa fotoğrafçılarının tercihi:

Yerel gözlem ve çekim yapanların aktardığına göre, bölgedeki yağışlar sayesinde oluşan sis tabakası özellikle sabahın erken saatlerinde volkanik koninin siluetini daha belirgin hale getiriyor. Bu durum, hem amatör hem de profesyonel fotoğrafçıların Meke Gölü'ne yönelmesine neden oluyor. Yaz aylarında farklı bir yüzü olan göl, sonbahar-kış döneminde ise gizemli bir karakter kazanıyor.

Karapınar ve çevresinin doğal mirası olarak nitelendirilen Meke Gölü, bölgenin turizm potansiyelini canlı tutuyor. Mevsimsel değişimlerin sunduğu görsel çeşitlilik, gölü her ziyaret ettiğinizde yeni açıları keşfetmeyi mümkün kılıyor.

Fotoğraf sanatçısı Yaşar Yeğen konuya ilişkin, "Birkaç gündür yağmur yağmasıyla harika görüntüler oluştu. Bizler de bu eşsiz doğa harikasında fotoğraflar çekiyoruz" ifadelerini kullandı. Bu sözler, bölgede yaşanan görsel dönüşümün yerel ve ziyaretçi ilgisini nasıl artırdığını özetliyor.

Sonuç olarak Meke Gölü, mevsimler arası değişen estetik değerleriyle hem bölge halkı hem de doğa severler için önemli bir çekim merkezi olmayı sürdürüyor. Sabah sisinin ve volkanik koninin buluştuğu bu anlar, Karapınar'ın doğa turizmine katkısını yeniden gözler önüne seriyor.

KONYA’NIN KARAPINAR İLÇESİNDE BULUNAN VE "DÜNYANIN NAZAR BONCUĞU" OLARAK ANILAN MEKE GÖLÜ, SONBAHAR MEVSİMİNİN KENDİNE ÖZGÜ GÜZELLİĞİYLE ZİYARETÇİLERİNİ ETKİLİYOR.