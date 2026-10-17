Dolar 49,5091 +0,08%
Euro 55,6503 +0,22%
Bist 11.721,72 -2,89%
Altın Gram 6.655,28 +0,26%
EUR/USD 1,1244 +0,20%
Brent Petrol 109,86 +3,72%
--°

Meke Gölü'nde sis ve volkanik koninin buluşması

Konya'nın Karapınar ilçesindeki Meke Gölü, yağış sonrası oluşan sabah sisiyle ortadaki volkanik koniyi tabloya çevirerek ziyaretçileri büyüledi.

GİRİŞ: 17 Ekim 2026 - 12:38

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Meke Gölü'nde sis ve volkanik koninin buluşması

Meke Gölü'nün sonbahar yüzü:

Konya'nın Karapınar ilçesinde yer alan ve halk arasında "Dünyanın Nazar Boncuğu" olarak anılan Meke Gölü, sonbaharın ilk yağışlarıyla ortaya çıkan sis perdesiyle dikkat çekti. Birkaç gündür etkili olan yağmurun ardından sabah saatlerinde göl çevresinde oluşan sis, gölün ortasında yükselen volkanik koni ile birleşerek etkileyici bir manzara oluşturdu.

Yaz dönemiyle kıyaslandığında sonbahar ve kış aylarında gölün atmosferi değişiyor; yağmur, sis ve nemin etkisiyle göl, farklı renk ve dokular sergileyerek fotoğrafçılar ve doğa meraklıları için yeni kompozisyonlar sunuyor. Ortaya çıkan görüntü, doğal bir tabloyu andıran kontrastlar ve yumuşak ışıklarla ziyaretçilere farklı bir deneyim yaşatıyor.

Doğa fotoğrafçılarının tercihi:

Yerel gözlem ve çekim yapanların aktardığına göre, bölgedeki yağışlar sayesinde oluşan sis tabakası özellikle sabahın erken saatlerinde volkanik koninin siluetini daha belirgin hale getiriyor. Bu durum, hem amatör hem de profesyonel fotoğrafçıların Meke Gölü'ne yönelmesine neden oluyor. Yaz aylarında farklı bir yüzü olan göl, sonbahar-kış döneminde ise gizemli bir karakter kazanıyor.

Karapınar ve çevresinin doğal mirası olarak nitelendirilen Meke Gölü, bölgenin turizm potansiyelini canlı tutuyor. Mevsimsel değişimlerin sunduğu görsel çeşitlilik, gölü her ziyaret ettiğinizde yeni açıları keşfetmeyi mümkün kılıyor.

Fotoğraf sanatçısı Yaşar Yeğen konuya ilişkin, "Birkaç gündür yağmur yağmasıyla harika görüntüler oluştu. Bizler de bu eşsiz doğa harikasında fotoğraflar çekiyoruz" ifadelerini kullandı. Bu sözler, bölgede yaşanan görsel dönüşümün yerel ve ziyaretçi ilgisini nasıl artırdığını özetliyor.

Sonuç olarak Meke Gölü, mevsimler arası değişen estetik değerleriyle hem bölge halkı hem de doğa severler için önemli bir çekim merkezi olmayı sürdürüyor. Sabah sisinin ve volkanik koninin buluştuğu bu anlar, Karapınar'ın doğa turizmine katkısını yeniden gözler önüne seriyor.

KONYA’NIN KARAPINAR İLÇESİNDE BULUNAN VE &quot;DÜNYANIN NAZAR BONCUĞU&quot; OLARAK ANILAN MEKE GÖLÜ...

KONYA’NIN KARAPINAR İLÇESİNDE BULUNAN VE "DÜNYANIN NAZAR BONCUĞU" OLARAK ANILAN MEKE GÖLÜ, SONBAHAR MEVSİMİNİN KENDİNE ÖZGÜ GÜZELLİĞİYLE ZİYARETÇİLERİNİ ETKİLİYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Düzce'de beş günde 718,3 kilogram yağış ölçüldü
images

Karabük'ü 500 yıllık hesapla geleceğe hazırlayan başkan
images

Sinop'ta orman bekçileri gece gündüz nöbette: yasa dışı müdahalelere geçit yok
images

Gökçe barajı'nda kontrollü su tahliyesi: Selimandıra deresinde akış hızında artı...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Pazartesi itibariyle zararlar karşılanacak: Beykoz'ta hasar tespiti ve uyarılar sürüyor

Yeni Parti'nin yol haritasını taban belirleyecek: Özgür Özel Yozgat'ta konuştu

Ayazağa'da sel sonrası dirençli şehir planı: hak sahiplerine iki kentsel dönüşüm yolu

Tekman virajında tır devrildi, 130 küçükbaş telef oldu

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Şebnem Ferah anfaş otoparkında hayranlarıyla duygusal bir gece paylaştı

Gaziantep'te dokuz günün finali: Sefo festival kapanışını müzikle tamamladı

Fenerbahçe rize deplasmanından 3-0 galip döndü: Asensio, İrfan Can ve Oğuz öne çıktı

Fenerbahçe Rize deplasmanında farklı kazandı

Ankara Garı'nda 10 Ekim anısı: 104 kişi 11. yılında törenle anıldı

Beşiktaş son idmanı tamamladı, Kocaelispor maçı için hazır

Akhisar'da ağır kaza sonrası otobüs ve tır vinçlerle kaldırılıyor