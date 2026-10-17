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Cumhuriyet Meydanı'nda palmiye ağaçlarına sonbahar-kış bakımı

Samsun Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Cumhuriyet Meydanı çevresindeki palmiye ağaçlarında sonbahar-kış dönemi budama ve bakım gerçekleştirdi.

GİRİŞ: 17 Ekim 2026 - 12:07

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EDİTÖR: Aslı Han

Cumhuriyet Meydanı'nda palmiye ağaçlarına sonbahar-kış bakımı

Kent merkezinde mevsimsel bakım çalışması yürütüldü

Samsun Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Meydanı çevresindeki palmiye ağaçlarında sonbahar-kış dönemi kapsamında budama ve bakım çalışması gerçekleştirdi. Uygulama, meydan ve çevresindeki peyzaj düzeninin korunması ile kent merkezindeki yeşil dokunun bakımlı görünümünü sürdürmeyi amaçladı.

Çalışmanın amacı:

Gerçekleştirilen bakım, estetik görünümü korumanın yanı sıra kamusal alanların düzenli ve yaşanabilir kalmasına katkı sağlamak üzere planlandı. Mevsimsel budama ile palmiye ağaçlarının formunun korunması ve kent peyzajının sürdürülebilirliğinin desteklenmesi hedeflendi.

Uygulama detayları:

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, meydan çevresinde bulunan palmiye ağaçlarını mevsim koşullarına uygun şekilde budadı ve gerekli bakım işlemlerini uyguladı. Çalışma kapsamında ağaçların sağlıklı görünümünün korunmasına öncelik verildi, çevresel düzenlemelerle meydanın peyzaj bütünlüğü sürdürüldü.

Bu tür periyodik bakım çalışmaları, kent merkezindeki bitki örtüsünün korunmasına yönelik uygulamalar arasında yer alıyor ve şehir estetiği ile kamusal mekan kalitesinin korunmasına doğrudan katkı sağlıyor.

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, CUMHURİYET MEYDANI ÇEVRESİNDEKİ...

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, CUMHURİYET MEYDANI ÇEVRESİNDEKİ PALMİYE AĞAÇLARINDA SONBAHAR-KIŞ DÖNEMİ BUDAMA VE BAKIM ÇALIŞMASI GERÇEKLEŞTİRDİ. ÇALIŞMAYLA KENT MERKEZİNDEKİ YEŞİL DOKUNUN KORUNMASI VE MEYDAN ÇEVRESİNDEKİ PEYZAJ DÜZENİNİN SÜRDÜRÜLMESİ HEDEFLENİYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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