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Dağların şifa meyvesi alıç pazarlarda ilgi görüyor

Aydın’ın dağlarında kendiliğinden yetişen alıç, ekim ayıyla birlikte tezgahlarda yerini aldı; doğal antioksidan ve kalp dostu özellikleriyle vatandaşların ilgisini çekiyor.

GİRİŞ: 17 Ekim 2026 - 12:48

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EDİTÖR: Aslı Han

Dağların şifa meyvesi alıç pazarlarda ilgi görüyor

Dağlarda yetişen alıç tezgahlarda

Aydın’ın yüksek kesimlerinde kendiliğinden yetişen ve kışın habercisi olarak kabul edilen alıç, havaların soğumaya başlamasıyla birlikte semt pazarlarında yerini aldı. Taze tüketiminin yanı sıra marmelat ve reçel yapımında da tercih edilen meyve, faydasını bilenlerin ilgisini çekiyor.

özellikleri ve toplama koşulları:

Genellikle Ekim başında olgunlaşan alıç, fındık büyüklüğünde ve ekşimsi bir tada sahip. Sarı, kırmızı ve turuncu tonlarındaki meyveler, ormanlık alanlar ve vadi kenarlarında çalılığa benzeyen dikenli ağaçlarda yetişiyor. Efeler ilçesi Dağeymiri Mahallesi çevresindeki dik ve taşlık arazilerde doğal olarak bulunan alıçların toplanması, dikenli yapısı nedeniyle zahmet istiyor.

kullanım alanları ve sağlık iddiaları:

Vatandaşlar alıcıyı taze tüketmenin yanı sıra reçel ve marmelat yapımında da değerlendiriyor. Birçok kişi alıcıyı doğal antioksidan ve kalp dostu bir meyve olarak görüyor; aynı zamanda soğuk algınlığı, solunum ve böbrek sorunlarına iyi geldiği yönünde yaygın inanışlar bulunuyor.

Pazarcı esnafı Muharrem Ay konuya dair şunları söyledi: 'Dağlık kesimlerde doğal olarak yetişen ve kışın habercisi olarak bilinen bu meyve, soğuk havanın etkisini arttırmaya başladığı dönemde vatandaşlar tarafından büyük ilgi görüyor. Fındık büyüklüğünde, çekirdekli bir yapısı ve ekşimsi bir tada sahip olan alıç, taşlık ve engebeli dik arazide yetişip, ağaçları çalılı olması nedeni ile toplanması oldukça zahmetli bir meyve. Kilosunu 150 TL’den satıyoruz. Su ihtiyacını sadece yağmur suyundan alan alıç, doğada kendiliğinden yetişiyor ve bu meyvenin, pek çok derde şifa olduğu söyleniyor. Özellikle kalp, solunum, böbrek ve soğuk algınlığı için şifa kaynağı olduğunu belirtiliyor.'

Pazarlarda alıcının rağbet görmesi, fiyatın sorgulanmadan alınmasından da anlaşılıyor; bölge halkı için hem lezzet hem de şifa kaynağı olarak önemini koruyor.

AYDIN’IN DAĞLARINDA KENDİLİĞİNDEN YETİŞEN VE KIŞ MEVSİMİNİN HABERCİSİ OLARAK KABUL EDİLEN ALIÇ...

AYDIN’IN DAĞLARINDA KENDİLİĞİNDEN YETİŞEN VE KIŞ MEVSİMİNİN HABERCİSİ OLARAK KABUL EDİLEN ALIÇ MEYVESİ TEZGAHLARDAKİ YERİNİ ALIRKEN, FAYDALARINI BİLEN VATANDAŞLARIN DA İLGİ ODAĞI OLDU.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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