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Muğla'da 53 şantiyede altyapı seferberliği

Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ, inşaat yasağının 15 Ekim'de sona ermesiyle 53 şantiyede içme suyu, kanalizasyon ve altyapı çalışmalarını hızlandırdı.

GİRİŞ: 17 Ekim 2026 - 12:20

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EDİTÖR: Aslı Han

Muğla'da 53 şantiyede altyapı seferberliği

Çalışmanın kapsamı:

Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, kentin altyapısını güçlendirmek amacıyla il genelinde kapsamlı projeler yürütüyor. Çalışmaların odağında içme suyu temini, kanalizasyon hatlarının yenilenmesi ve diğer kritik altyapı yatırımları bulunuyor.

İnşaat yasaklarının 15 Ekim itibarıyla sona ermesiyle saha çalışmalarında hızlanma yaşandı; kent genelinde eş zamanlı olarak 53 şantiye aktif olarak çalışıyor.

Saha çalışmalarının yoğunlaştırılması:

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras liderliğinde yürütülen program çerçevesinde MUSKİ ekipleri, kent merkezleri ve kırsal alanlarda eşgüdümlü müdahaleler gerçekleştiriyor. Ekipler, planlanan zaman çizelgesine uygun şekilde sahada çalışma yoğunluğunu artırdı.

Amaç ve beklenen sonuçlar:

Projelerin hedefi, vatandaşlara sunulan altyapı hizmetlerini güçlendirmek ve geleceğe yönelik kalıcı yatırımlar oluşturmak. Çalışmalar sayesinde şehir genelinde daha güçlü, modern ve sürdürülebilir bir altyapı altyapısı oluşturulması ve halkın yaşam kalitesinin yükseltilmesi amaçlanıyor.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ (MUSKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, KENTİN...

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ (MUSKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, KENTİN ALTYAPISINI GÜÇLENDİRMEK AMACIYLA ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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