Sanayinin yeni koridorunda kadın mühendislerin yükselişi

Samsun’da hayata geçirilen Kadın Mühendis Okulu, genç kadın mühendisleri sanayinin yalın, yeşil ve dijital dönüşüm süreçlerine hazırlayarak bölgesel istihdam ve dönüşüm dinamiklerine doğrudan katkı sunuyor. Program, teorik eğitimi saha deneyimiyle bütünleştirip mesleki yetkinliği istihdamla buluşturmaya odaklanıyor.

projenin yapısı ve paydaşları:

Kadın Mühendis Okulu, Samsun Valiliği, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) koordinasyonunda; TOBB Samsun Kadın Girişimciler Kurulu ve Samsun Model Fabrika iş birliğiyle yürütülüyor. Okulun 4. dönem kursiyerleriyle yapılan değerlendirme toplantısına Vali Orhan Tavlı başkanlık etti. Toplantıda OKA Genel Sekreteri Mehlika Dicle, TOBB Samsun Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Mihriban Akyüz, Merkez OSB Müdürü Hakan Tütüncüoğlu, Samsun Model Fabrika Direktörü Onur Berberoğlu ve OKA Rekabetçi Ekonomi ve Dönüşüm Birim Başkanı Fatih Ege ile 4. dönem kursiyerleri yer aldı.

eğitim içeriği, istihdam ve hedeflenen etki:

Program, katılımcıları yalın üretim, dijital dönüşüm ve verimlilik uygulamaları konusunda yetiştiriyor; böylece sanayi işletmelerinin ikiz dönüşüm süreçlerine doğrudan katkı sağlanıyor. İlk üç dönemde 40 kadın mühendis eğitim aldı ve bu mezunların yaklaşık %70’i sanayi işletmeleri, organize sanayi ve teknoloji bölgeleri ile ilgili kurumsal yapılarda istihdam edildi. Kadın Mühendis Okulu, ayrıca Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ortaya konulan Samsun–Mersin Sanayi Koridoru vizyonunun gelişen üretim ekosisteminde kadınları dönüşümün öncü aktörleri haline getirmeyi amaçlıyor. İstihdam süreci sürerken 4. dönem eğitimleri de devam ediyor.

SAMSUN’DA HAYATA GEÇİRİLEN KADIN MÜHENDİS OKULU, GENÇ KADIN MÜHENDİSLERİ SANAYİNİN YALIN, YEŞİL VE DİJİTAL DÖNÜŞÜM SÜREÇLERİNE HAZIRLARKEN, İLK 3 DÖNEMDE EĞİTİM ALAN KADIN MÜHENDİSLERİN YAKLAŞIK YÜZDE 70’İ SANAYİ VE TEKNOLOJİ ALANINDA İSTİHDAM EDİLDİ.