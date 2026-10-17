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Adilcevazlı pancar üreticileri Erciş Şeker Fabrikası müdürüyle taleplerini paylaştı

Adilcevazlı pancar üreticileri, artan maliyetler ve alım fiyatı beklentilerini görüşmek üzere Erciş Şeker Fabrikası Müdürü Abdullah Yurdaer ile görüştü.

GİRİŞ: 17 Ekim 2026 - 18:05

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Adilcevazlı pancar üreticileri Erciş Şeker Fabrikası müdürüyle taleplerini paylaştı

Adilcevazlı üreticilerle buluşma

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde şeker pancarı üretimi yapan çiftçiler, Erciş Şeker Fabrikası yetkilileriyle bir araya gelerek üretim ve alım koşullarına dair taleplerini iletti. Toplantıda bölge üretiminin önemi ve üreticilerin karşılaştığı ekonomik zorluklar öne çıktı.

Üreticilerin talepleri:

Çiftçiler, artan girdi maliyetleri nedeniyle emeğinin karşılığını alabilmenin öncelik olduğunu vurguladı. Üretimin sürdürülebilirliğini sağlamak için pancar alım fiyatlarının üreticiyi mağdur etmeyecek seviyede belirlenmesi gerektiğini, bunun bölge ekonomisi ve tarımsal faaliyetler açısından hayati önem taşıdığını ifade ettiler.

Müdürün yanıtı:

Erciş Şeker Fabrikası Müdürü Abdullah Yurdaer, üreticilerin dilek ve beklentilerini dikkatle dinlediğini belirtti ve taleplerin ilgili üst birimlere iletileceğini söyledi. Yurdaer, üreticilerle iletişimin sürdürülmesinin ve fiyatlandırma süreçlerinin şeffaf olmasının önemine değindi.

Toplantı, üreticilerin gündemindeki sorunların doğrudan aktarılması açısından önem taşıyor. Çiftçiler, hem kısa vadeli destek beklentilerini hem de uzun vadede üretimi canlı tutacak politikaların uygulanmasını talep etti. Fabrika yönetiminin iletilecek talepler sonrası izleyeceği adımlar, önümüzdeki alım döneminde belirleyici olacak.

BİTLİS’İN ADİLCEVAZ İLÇESİNDEKİ PANCAR ÜRETİCİLERİ, ERCİŞ ŞEKER FABRİKASI MÜDÜRÜ ABDULLAH YURDAER...

BİTLİS’İN ADİLCEVAZ İLÇESİNDEKİ PANCAR ÜRETİCİLERİ, ERCİŞ ŞEKER FABRİKASI MÜDÜRÜ ABDULLAH YURDAER İLE BİR ARAYA GELEREK TALEPLERİNİ VE BEKLENTİLERİNİ DİLE GETİRDİ.

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Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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