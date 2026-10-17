Adilcevazlı çiftçiler pancar alım fiyatı talebini Erciş şeker fabrikasıyla paylaştı

Adilcevazlı üreticilerle Erciş Şeker Fabrikası yetkilileri bir araya geldi:

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde faaliyet gösteren şeker pancarı üreticileri, Erciş Şeker Fabrikası Müdürü Abdullah Yurdaer ile görüşerek beklenti ve taleplerini aktardı. Toplantıda üreticilerin sahadaki gerçekleri, maliyet artışlarının üretime etkileri ve alım politikaları öncelikli gündem maddeleri oldu.

Üreticilerin temel talepleri:

Çiftçiler, son dönemde yükselen girdi maliyetleri nedeniyle üretim maliyetlerinin arttığını vurgulayarak, pancar alım fiyatlarının üreticiyi mağdur etmeyecek bir seviyede belirlenmesini istedi. Üretimin bölge ekonomisi ve tarımsal yaşam için önemine dikkat çeken üreticiler, sürdürülebilirlik için daha etkin destek mekanizmaları ve adil fiyat uygulaması talep etti.

Toplantıda ayrıca sahadan gelen lojistik, depolama ve ön ödeme talepleri de gündeme geldi; üreticiler, uygulamada yaşanan pratik sorunların çözümü için daha yakın iletişim ve koordinasyon beklentisini ifade etti.

Fabrika yönetiminin görüşü ve izlenecek yol:

Erciş Şeker Fabrikası Müdürü Abdullah Yurdaer, üreticilerin dilek ve şikayetlerini dinlediğini belirterek, iletilen talepleri üst birimlere aktaracağını ifade etti. Yurdaer, fiyatlandırma kararlarının ilgili kurumlarla koordinasyon içinde alınacağını ve üreticilerin mağduriyetinin giderilmesine yönelik adımların değerlendirileceğini söyledi.

Görüşme, üretici temsilcileri ile fabrika yönetimi arasında doğrudan iletişimin güçlendirilmesi ve sorunların yerinde tespiti açısından önem taşıyor. Üreticiler, gelecek dönemde alınacak kararların tarımsal üretimin sürdürülebilirliğine katkı sağlayıp sağlamayacağını takip edeceklerini belirtti.

Toplantı sonunda taraflar, taleplerin yazılı olarak üst makamlara iletilmesi ve önümüzdeki süreçte atılacak adımların takip edilmesi konusunda mutabakata vardı.

Adilcevazlı pancar üreticileri Erciş Şeker Fabrikası Müdürü Yurdaer ile bir araya geldi