Bodrum'da mandalinin yeşil dönemi üreticiye ek gelir sağlıyor

Bodrum Belediyesi 62,5 ton yeşil mandalini ekonomiye kazandırdı

Bodrum Belediyesi, coğrafi işaretli Bodrum mandalininın ekonomik değerini artırmak ve üreticileri desteklemek amacıyla yürüttüğü çalışmada 104 üreticiden 62 ton 500 kilogram yeşil mandalin satın aldı. Toplanan meyveler, paketleme işleminin ardından endüstriyel üretimde değerlendirilmek üzere sevk edildi.

Yeşil hasat hangi mahallelerde yapıldı:

Çalışma, Gıda AŞ ve Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü koordinasyonunda; Bahçelievler, Bitez, Dereköy, Gündoğan, İslamhaneleri, Müskebi, Turgutreis ve Yalıkavak mahallelerinde gerçekleştirilen yeşil hasatlarla sürdürüldü. Toplanan mandalinler Herodot Kültür Merkezi’nde paketlenip işleme için hazırlandı.

Endüstriyel kullanım ve katma değer hedefleri:

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, yeşil hasat uygulamasının üreticilerin emeğini korumada ve mandalina bahçelerinin yaşatılmasında önemli olduğunu vurguladı. Uygulamanın, coğrafi işaretli mandalinin gelecek nesillere aktarılması ve ekonomik değerinin yükseltilmesi hedeflerine hizmet ettiğini belirtti.

Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Ziraat Mühendisi Ercan Pehlivan ise yeşil mandalinin farklı sektörlerde değerlendirilmesine yönelik çalışmaları anlattı. Pehlivan, yeşil mandalinden dondurma, dondurulmuş dilim meyve, dondurularak kurutulmuş meyve ve meyve suyu gibi ürünlerin üretilebildiğini, ayrıca aroma ve uçucu yağ gibi katma değerli yan ürünlerin bu yıl ilk kez daha fazla değerlendirileceğini aktardı.

Pehlivan, söz konusu 62,5 ton yeşil mandalinin donuk meyve suyu karışımları üreten Easy Mix Türkiye'ye sevk edildiğini bildirdi. İşleme sırasında ortaya çıkan posanın ise hayvan yemi üretiminde kullanılabildiğini, böylece meyvenin farklı bileşenlerinin ekonomiye kazandırıldığını ve sıfır atık yaklaşımına katkı sağlandığını ifade etti.

Bodrum Belediyesi, yerel üreticileri desteklemeye, mandalina bahçelerini korumaya ve Bodrum mandalininin katma değerini artırmaya yönelik çalışmalarını sürdürecek.

BODRUM’DA 104 ÜRETİCİDEN 62,5 TON YEŞİL MANDALİN ALINDI