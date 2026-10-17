Genç KAMİAD geleceğin liderlerini yetiştirmeyi hedefliyor

Lansmanda yeni nesil için yol haritası açıklandı:

Kamu Müteahhitleri ve İş İnsanları Derneği (KAMİAD) tarafından Ankara’da düzenlenen Genç KAMİAD lansmanında, dernek yönetimi gençlere yönelik stratejilerini paylaştı. Programa KAMİAD Genel Başkanı Ali Adıgüzel, kamu ihale mevzuatı uzmanı Orhan Özyurt, Genç KAMİAD Genel Başkanı Gökhan Tokgöz ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Etkinlik yemek programıyla başlayıp Adıgüzel’in açış konuşmasıyla devam etti.

Adıgüzel lansmanda, Genç KAMİAD’ın sadece yeni bir gençlik kolu değil, KAMİAD’ın geleceğine yön verecek bir yapı olduğunu vurguladı. "Bizim yaptığımız iş, ülkemizin geleceğini inşa etmek" sözleriyle mesleğin taşıdığı misyonu hatırlatan Adıgüzel, kamu müteahhitliğinin yollar, hastaneler, köprüler ve kamu yatırımlarıyla topluma doğrudan hizmet ettiğini belirtti.

Hedefler ve beklentiler:

Adıgüzel, KAMİAD’ın kuruluş felsefesinin sektörün sorunlarını ortak akılla çözmek olduğunu tekrar ederek, gençlerden beklenenleri beş maddede özetledi: kendini geliştirme, birlikte hareket etme, tecrübeden faydalanma, ahlaklı ve ilkeli iş yapma ile ülkeye karşı sorumluluk hissetme. Bu çerçevede gençlerin sadece bireysel başarı değil, istihdam yaratma ve üretime katkı sağlama yönünde çalışmaları beklendiği ifade edildi.

Konuşmada özellikle şu noktalara dikkat çekildi: Gençlerin teknoloji, dijital dönüşüm ve yapay zeka gibi alanları yakından takip etmesi; yeni inşaat teknikleri ve dünya gelişmelerine hakim olmaları; tecrübe sahibi isimlerle ortak çalışma kültürünü benimsemeleri. Adıgüzel, "Bizlerin yıllar içerisinde edindiği bilgi ve birikimi sizlerle paylaşmaya hazır olduğumuzu bilin" diyerek kuşaklar arası iletişim ve bilginin aktarımına vurgu yaptı.

Eğitim, iş birlikleri ve uluslararası ağların önemi:

Etkinlikte öne çıkan bir diğer başlık, Genç KAMİAD’ın önümüzdeki dönemde gerçekleştireceği programlardı. Adıgüzel, "Genç KAMİAD’ın önümüzdeki dönemde eğitim programları, teknik geziler, üniversite iş birlikleri, girişimcilik projeleri ve uluslararası iş bağlantıları geliştirmesini çok önemsiyoruz" ifadelerini kullandı. Bu yaklaşım, gençlerin sektöre daha donanımlı ve rekabetçi şekilde katılmasını amaçlıyor.

Adıgüzel eğitim ve teknik gezilerin sektörel bilgi derinliğini artıracağını, üniversitelerle kurulacak iş birliklerinin akademik bilgi ile saha deneyimini buluşturacağını; girişimcilik projelerininse gençlerin yenilikçi çözümler üretmelerini teşvik edeceğini belirtti. Ayrıca uluslararası bağlantıların, gençlere yeni pazarlar ve ortaklık fırsatları sunacağına dikkat çekildi.

Somut adımlar ve beklentiler:

Genç KAMİAD’ın yalnızca bir temsil organı olmayıp, gelecekte yönetim sorumluluğunu üstlenecek liderlerin yetişeceği bir okul olması hedefleniyor. Adıgüzel, kuruluşun ardından gençlerden beklentilerinin somut olduğunu; salondan ayrılırken sadece bir yönetim kurulu üyesi olmak yerine, hedefleri, sorumlulukları ve çalışma takvimi belirlenmiş bir yol haritasıyla ayrılmalarını istediğini ifade etti.

Adıgüzel konuşmasını, KAMİAD’ın "Devletimizin emrinde ve onun yanında" anlayışıyla hareket ettiğini hatırlatarak sürdürdü ve gençlere bu sorumluluk bilinciyle yetişmeleri çağrısında bulundu: "Bizlerin en büyük başarısı sizlerin bizlerden daha başarılı olmasıdır." Ayrıca kuruluşta emeği geçenlere, özellikle Genç KAMİAD Genel Başkanı Gökhan Tokgöz ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ettiğini belirtti.

Program Adıgüzel’in konuşmasının ardından basına kapalı olarak devam etti. Lansman, gençlerin sektörel çalışmalara katılımını artırmaya, tecrübe ile dinamizmi buluşturmaya ve KAMİAD’ın uzun vadeli vizyonunu genç kuşaklara aktarmaya yönelik ilk adım olarak yorumlanıyor.

KAMU MÜTEAHHİTLERİ VE İŞ İNSANLARI DERNEĞİ (KAMİAD) GENEL BAŞKANI ALİ ADIGÜZEL, "GENÇ KAMİAD'IN ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE EĞİTİM PROGRAMLARI, TEKNİK GEZİLER, ÜNİVERSİTE İŞ BİRLİKLERİ, GİRİŞİMCİLİK PROJELERİ VE ULUSLARARASI İŞ BAĞLANTILARI GELİŞTİRMESİNİ ÇOK ÖNEMSİYORUZ" DEDİ.