Hasat bitti: Mut'ta incir üreticisinin yüzü güldü

mut'ta incir hasadı tamamlandı:

Mut ilçesinde beyaz ve siyah incirin hasadı sona erdi. Sezona kilosu 200 lira ile başlayan üretim, hasat sonunda 80 liraya kadar gerileyen fiyatlarla kapandı ve üreticiler genel olarak memnun kaldı. İlçede sadece incir için kullanılan 10 bin dekar alandan bu yıl yaklaşık 90 bin ton verim elde edildi.

üretim, verim ve hasat süreci:

Kayısı ve erik sezonunun tamamlanmasının ardından başlayan incir hasadında ürünler, gün ışığı tam etkisini göstermeden sabahın erken saatlerinde toplandı. Mut inciri aroması, iriliği, tadı ve sevkiyata dayanıklılığı ile tercih ediliyor. Hasat edilen incirler büyükşehirler başta olmak üzere yurdun dört bir yanına gönderildi.

fiyatlar ve üretici yorumu:

Fiyatlarda sezon başında görülen 200 lira seviyesinden 80 liraya düşüş üreticinin daha çok yüzünü güldürdü; kuru incirin fiyatı ise 700-800 lira aralığında satıldı. İncir üreticisi Mehmet Yıldız konuyla ilgili, "Bu yıl incir az olmasına rağmen üreticinin yüzünü güldürdü. Sadece iklimsel olarak rekoltede düşüklüğü var. O da bu yıla has bir şey oldu. Ama şu anda 200 lira ile başlayan fiyatlarımız 80 lirayla son buldu. Kuru incirimiz ise 700 ile 800 lira arası satılıyor" dedi.

Genel değerlendirmede, rekolte düşüklüğünün bu yılın iklim koşullarına bağlı olduğu, ancak fiyat performansının üreticilerin gelirini desteklediği vurgulandı.

MUT İLÇESİNDE HASADI TAMAMLANAN İNCİRİN, SEZONA KİLOSU 200 LİRAYLA BAŞLAYIP 80 LİRAYLA KAPATMASI ÜRETİCİSİNİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ.