Dolar 49,3362 +0,11%
Euro 55,2396 -0,05%
Bist 12.265,98 +0,43%
Altın Gram 6.695,80 +1,55%
EUR/USD 1,1201 -0,13%
Brent Petrol 104,82 +0,52%
--°

Ağrı'da altyapı ve sanayiyi güçlendirecek üç yatırım hizmete girdi

Ağrı'da saatte 260 ton kapasiteli asfalt plenti, OSB doğal gaz hattı ve yenilenen İl Özel İdaresi araç filosu törenle hizmete alındı.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 20:19

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Berk Doğan

Ağrı'da altyapı ve sanayiyi güçlendirecek üç yatırım hizmete girdi

yatırımlar törenle hizmete alındı

Ağrı’da altyapı ve kırsal hizmetleri güçlendirmek hedefiyle gerçekleştirilen üç önemli yatırım düzenlenen törenle devreye alındı. Törene Vali Önder Bozkurt, AK Parti Ağrı Milletvekili Ruken Kilerci, il protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı. Açılışı yapılan projelerin, kentte yol yapımı, sanayi enerjisi erişimi ve kırsal hizmetlerin etkinliği üzerinde doğrudan etkisi olması bekleniyor.

asfalt plenti ve yol çalışmalarına etkisi:

Hizmete alınan asfalt plenti, saatte 260 ton asfalt üretme kapasitesine sahip. Bu kapasiteyle yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarında yerel dinamizmin artması öngörülüyor. Vali Bozkurt, plentin sadece şehir merkezindeki ana arterler için değil, kırsal alanlardaki yol iyileştirmeleri ve bağlantı yollarının düzenlenmesi açısından da önem taşıdığını vurguladı. Yatırımın, ulaşım standardını yükselterek kırsal kalkınmaya katkıda bulunacağı ifade edildi.

araç filosu ve OSB doğal gaz hattı:

İl Özel İdaresinin araç filosuna yaklaşık 30-40 iş makinesi ve hizmet aracı dahil edildi. Yeni araçlar arasında dozer, kepçe ve greyder gibi iş makinelerinin yanı sıra itfaiye, müdahale ve cenaze araçları da bulunuyor. Bu güçlendirme sayesinde kırsal bölgelerde yol açma, bakım-onarım ve acil müdahale kapasitesinin artırılması hedefleniyor.

Organize Sanayi Bölgesi için hayata geçirilen doğal gaz iletim hattı çalışmaları kapsamında, Taşlıçay’dan OSB’ye uzanan yaklaşık 15 kilometrelik bir hatta altyapı kuruldu. Vali Bozkurt, protokollerin imzalanmasının ardından çalışmalara başlandığını belirterek, doğal gaz yatırımının sanayicilerin enerjiye erişimini kolaylaştıracağını ve üretim ile istihdamı destekleyeceğini söyledi.

Toplam üç yatırımın değerinin yaklaşık 1 milyar lira olduğuna dikkat çeken yetkililer, projelerin kamu kurumları arasındaki iş birliğiyle hayata geçirildiğini belirtti. Yatırımların, Ağrı’nın sahip olduğu potansiyeli değerlendirme ve vatandaşlara daha hızlı, etkin hizmet sunma hedefleriyle örtüştüğü vurgulandı.

Yetkililer gelecek dönemde de benzer altyapı ve hizmet yatırımlarının sürdürüleceğini, planlı çalışmalarla bölgedeki hizmet kalitesinin artırılacağını kaydetti.

AĞRI’DA ALTYAPI VE SANAYİYE YÖNELİK DEV YATIRIMLAR HİZMETE ALINDI

AĞRI’DA ALTYAPI VE SANAYİYE YÖNELİK DEV YATIRIMLAR HİZMETE ALINDI

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Silajlık mısır bereketi çiftçilerin yüzünü güldürdü, valiye tarlada kısa bir sür...
images

Amasya TSO'nun yeni rotası: Nureddin Güçyetmez başkan seçildi
images

Yeni yönetimle Çarşamba tarımının nabzı tutuldu
images

Adana'da 10’uncu lezzet festivali dev mangal ateşiyle başladı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Silajlık mısır bereketi çiftçilerin yüzünü güldürdü, valiye tarlada kısa bir sürpriz oldu

İstanbul havalimanı'nda görünmez yük: korse ve bacaklara gizlenen 8 kilo 250 gram metamfetamin

Kilis'te 2009 cinayeti davası eksikler tamamlanana kadar ertelendi

Polisin sırtında taşınan Nazmiye için bakan Çiftçi'den teşekkür

TREND HABERLER

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Gençler askerlerle aynı safta buluştu: 'Mehmetçik ile Bir Gün' deneyimi

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Başkentte yeniden sahne aldı: Şebnem Ferah 6 yıl sonra Ankara'da