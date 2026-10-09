Ağrı'da altyapı ve sanayiyi güçlendirecek üç yatırım hizmete girdi

yatırımlar törenle hizmete alındı

Ağrı’da altyapı ve kırsal hizmetleri güçlendirmek hedefiyle gerçekleştirilen üç önemli yatırım düzenlenen törenle devreye alındı. Törene Vali Önder Bozkurt, AK Parti Ağrı Milletvekili Ruken Kilerci, il protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı. Açılışı yapılan projelerin, kentte yol yapımı, sanayi enerjisi erişimi ve kırsal hizmetlerin etkinliği üzerinde doğrudan etkisi olması bekleniyor.

asfalt plenti ve yol çalışmalarına etkisi:

Hizmete alınan asfalt plenti, saatte 260 ton asfalt üretme kapasitesine sahip. Bu kapasiteyle yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarında yerel dinamizmin artması öngörülüyor. Vali Bozkurt, plentin sadece şehir merkezindeki ana arterler için değil, kırsal alanlardaki yol iyileştirmeleri ve bağlantı yollarının düzenlenmesi açısından da önem taşıdığını vurguladı. Yatırımın, ulaşım standardını yükselterek kırsal kalkınmaya katkıda bulunacağı ifade edildi.

araç filosu ve OSB doğal gaz hattı:

İl Özel İdaresinin araç filosuna yaklaşık 30-40 iş makinesi ve hizmet aracı dahil edildi. Yeni araçlar arasında dozer, kepçe ve greyder gibi iş makinelerinin yanı sıra itfaiye, müdahale ve cenaze araçları da bulunuyor. Bu güçlendirme sayesinde kırsal bölgelerde yol açma, bakım-onarım ve acil müdahale kapasitesinin artırılması hedefleniyor.

Organize Sanayi Bölgesi için hayata geçirilen doğal gaz iletim hattı çalışmaları kapsamında, Taşlıçay’dan OSB’ye uzanan yaklaşık 15 kilometrelik bir hatta altyapı kuruldu. Vali Bozkurt, protokollerin imzalanmasının ardından çalışmalara başlandığını belirterek, doğal gaz yatırımının sanayicilerin enerjiye erişimini kolaylaştıracağını ve üretim ile istihdamı destekleyeceğini söyledi.

Toplam üç yatırımın değerinin yaklaşık 1 milyar lira olduğuna dikkat çeken yetkililer, projelerin kamu kurumları arasındaki iş birliğiyle hayata geçirildiğini belirtti. Yatırımların, Ağrı’nın sahip olduğu potansiyeli değerlendirme ve vatandaşlara daha hızlı, etkin hizmet sunma hedefleriyle örtüştüğü vurgulandı.

Yetkililer gelecek dönemde de benzer altyapı ve hizmet yatırımlarının sürdürüleceğini, planlı çalışmalarla bölgedeki hizmet kalitesinin artırılacağını kaydetti.

AĞRI’DA ALTYAPI VE SANAYİYE YÖNELİK DEV YATIRIMLAR HİZMETE ALINDI