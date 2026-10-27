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Adıyaman sokaklarında galatasaray sevinci

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 2-1 yenmesinin ardından Adıyaman'da taraftarlar sokaklara akın ederek coşkuyla kutladı.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 00:35

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Adıyaman sokaklarında galatasaray sevinci

Adıyaman'da kutlama:

Trendyol Süper Lig'in 9. hafta müsabakasında, RAMS Park'ta oynanan derbide Galatasaray, Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte kent merkezinde sarı-kırmızılı taraftarlar galibiyeti kutlamak için cadde ve sokaklara çıktı.

konvoylar ve tezahüratların yankısı:

Ellerinde sarı-kırmızılı bayraklarla yürüyen taraftarlar araç konvoyları oluşturarak korna çaldı ve uzun süre tezahüratlarla sevinçlerini dile getirdi. Kentte oluşan renkli görüntüler, kutlamanın coşkusunu gözler önüne serdi.

şehir merkezinde seyirlik görüntüler:

Taraftarların yoğunluğu nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda hareketlilik artarken, kutlamalar boyunca grup halinde yürüyüşler ve alkışlı destekler devam etti. Adıyaman'daki Galatasaraylılar, derbi zaferinin tadını sokaklarda doyasıya yaşadı.

TRENDYOL SÜPER LİG’İN 9. HAFTASINDA GALATASARAY’IN FENERBAHÇE’Yİ 2-1 MAĞLUP ETMESİNİN ARDINDAN...

TRENDYOL SÜPER LİG’İN 9. HAFTASINDA GALATASARAY’IN FENERBAHÇE’Yİ 2-1 MAĞLUP ETMESİNİN ARDINDAN ADIYAMAN’DA SARI-KIRMIZILI TARAFTARLAR GALİBİYETİ COŞKUYLA KUTLADI.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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