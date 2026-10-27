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Galatasaray derbinin ardından Metin Oktay tesisleri'ne döndü

Galatasaray, Trendyol Süper Lig 9. hafta derbisinde Fenerbahçe'yi 2-1 yendikten sonra basın açıklamaları sona erer ermez Metin Oktay Tesisleri'ne döndü.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 01:23

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

Galatasaray derbinin ardından Metin Oktay tesisleri'ne döndü

maç sonucu ve tesis dönüşü:

Trendyol Süper Lig'in 9. haftası kapsamında oynanan derbide Galatasaray, RAMS Park'ta konuk ettiği Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti.

Karşılaşma sonrası tamamlanan basın programının ardından takımın hareketleri takip edildi; maç organizasyonu ve basın açıklamalarının bitmesiyle ekip, tesislerine doğru yola çıktı.

basın açıklamalarının ardından:

Maçın devamında gerçekleştirilen röportajlar ve basın açıklamalarının sona ermesinin ardından Galatasaray takım otobüsü, Kemerburgaz'daki Metin Oktay Tesisleri'ne giriş yaptı.

takımın tesise varışı:

Takım otobüsünün tesise geliş süreci maç programıyla paralel gerçekleşti. Sarı-kırmızılı ekip, maç sonrası düzenlenen resmi işlemler tamamlandıktan sonra Kemerburgaz'daki tesislerde buluştu.

TRENDYOL SÜPER LİG’İN 9. HAFTASINDA FENERBAHÇE’Yİ 2-1 MAĞLUP EDEN GALATASARAY’IN TAKIM OTOBÜSÜ...

TRENDYOL SÜPER LİG’İN 9. HAFTASINDA FENERBAHÇE’Yİ 2-1 MAĞLUP EDEN GALATASARAY’IN TAKIM OTOBÜSÜ, DERBİNİN ARDINDAN KEMERBURGAZ METİN OKTAY TESİSLERİ’NE GİRİŞ YAPTI.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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