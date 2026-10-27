Galatasaray derbinin ardından Metin Oktay tesisleri'ne döndü

maç sonucu ve tesis dönüşü:

Trendyol Süper Lig'in 9. haftası kapsamında oynanan derbide Galatasaray, RAMS Park'ta konuk ettiği Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti.

Karşılaşma sonrası tamamlanan basın programının ardından takımın hareketleri takip edildi; maç organizasyonu ve basın açıklamalarının bitmesiyle ekip, tesislerine doğru yola çıktı.

basın açıklamalarının ardından:

Maçın devamında gerçekleştirilen röportajlar ve basın açıklamalarının sona ermesinin ardından Galatasaray takım otobüsü, Kemerburgaz'daki Metin Oktay Tesisleri'ne giriş yaptı.

takımın tesise varışı:

Takım otobüsünün tesise geliş süreci maç programıyla paralel gerçekleşti. Sarı-kırmızılı ekip, maç sonrası düzenlenen resmi işlemler tamamlandıktan sonra Kemerburgaz'daki tesislerde buluştu.

TRENDYOL SÜPER LİG’İN 9. HAFTASINDA FENERBAHÇE’Yİ 2-1 MAĞLUP EDEN GALATASARAY’IN TAKIM OTOBÜSÜ, DERBİNİN ARDINDAN KEMERBURGAZ METİN OKTAY TESİSLERİ’NE GİRİŞ YAPTI.