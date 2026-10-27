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Maçın bitiş düdüğünde gerilim: Archie Brown boynundaki izleri gösterdi

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray'a 2-1 yenildikleri derbinin ardından Archie Brown, maç sonu kavga ve boynundaki izi basınla paylaştı.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 01:02

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

Maçın bitiş düdüğünde gerilim: Archie Brown boynundaki izleri gösterdi

Maçın bitiş düdüğünde gerilim: Archie Brown boynundaki izleri gösterdi

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında oynanan derbide Fenerbahçe, deplasmanda Galatasaray'a 2-1 mağlup oldu. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte saha kenarında tansiyon yükseldi.

olayın gelişimi:

Karşılaşmanın sona ermesinin ardından Archie Brown ile Abdülkerim Bardakcı arasında bir arbede yaşandı. Olay, saha dışına taşmadan kısa süre içinde basın mensuplarının önünde görüldü.

Brown, yaşananları anlatırken kaptanın Matteo Guendouzi'nin saçından çekildiğini gördüğünü ve onu savunduğunu ifade etti.

boynundaki iz ve açıklamaları:

Daha sonra boynundaki izi gösteren Brown, Kadın gibi tırmalıyorlar ve saç çekiyorlar sözlerini kullandı ve gördüklerini basına aktardı.

Maç sonrası saha kenarında gerçekleşen kısa süreli gerilim, oyuncunun açıklamalarıyla birlikte basına yansıdı ve olayın ayrıntıları kamuoyuna bu şekilde iletildi.

Fenerbahçe’nin İngiliz futbolcusu Archie Brown, maç sonu yaşanan olaylarla ilgili boynundaki...

Fenerbahçe’nin İngiliz futbolcusu Archie Brown, maç sonu yaşanan olaylarla ilgili boynundaki yarayı göstererek, "Kadın gibi tırmalıyorlar ve saç çekiyorlar" dedi.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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