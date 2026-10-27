Galatasaray derbide ivme yakaladı: üst üste üçüncü galibiyet

galatasaray evinde fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, evinde Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla sarı-kırmızılıların puanı 22'ye yükseldi ve takım liderliğini sürdürdü. Maç, Galatasaray için ligde üst üste üçüncü galibiyeti işaret ediyor.

seri nasıl şekillendi

Ligde daha önce Trabzonspor'a deplasmanda mağlup olan Cimbom, sonrasında sırasıyla Kasımpaşa, Gençlerbirliği ve Fenerbahçe'yi yenerek üç maçlık bir galibiyet serisi yakaladı. Bu periyot takımın puan durumundaki konumunu güçlendirdi.

gelecek program

Galatasaray, ligde bir sonraki maçını 30 Ekim Cuma günü Konyaspor'a konuk olarak oynayacak. Takım yönetimi ve teknik kadro, elde edilen ivmeyi sürdürüp liderliği koruma hedefinde.

GALATASARAY, FENERBAHÇE DERBİSİYLE TRENDYOL SÜPER LİG'DE ÜST ÜSTE 3. GALİBİYETİNİ KAZANDI.