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Antalya'da hücre hortum iki konteyneri savurdu: 5 işçi hayatını kaybetti, 1 yaralı

Antalya'da Fevzi Çakmak Mahallesi'nde oluşan hücre hortum, iki konteyneri parçalayarak 5 işçinin ölümüne ve 1 işçinin yaralanmasına yol açtı.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 01:24

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Antalya'da hücre hortum iki konteyneri savurdu: 5 işçi hayatını kaybetti, 1 yaralı

Olayın ayrıntıları:

Antalya'da Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki bir şantiyede bu akşam saat 23.00 sıralarında ortaya çıkan hücre hortum, işçilerin kaldığı iki konteyneri savurdu. Olayda 2 işçi olay yerinde hayatını kaybetti; tedavi için hastaneye kaldırılan 3 işçi daha tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bir işçinin ise tedavisi sürüyor.

Vali ve yetkililerin açıklamaları:

Olay yerine gelen Antalya Valisi Hulusi Şahin, yetkililerden bilgi aldı ve incelemelerde bulundu. Vali Şahin, Kepez ilçesindeki site inşaatında oluşan hücre hortumun iki konteyneri parçalayıp içindeki 6 işçiyi savurduğunu belirtti. Şahin, "2 işçimiz olay yerinde 3 işçimiz hastanede vefat etti 1 işçi yaralandı durumu iyi" ifadelerini kullandı ve ölenlerin kimlik tespit çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Çevresel etki ve arama kurtarma çalışmaları:

Vali Şahin, aynı alanda bir vincin de hortum nedeniyle devrildiğini ancak bunun konteynerlerle doğrudan bağlantılı olmadığını, vincin altında can kaybı ya da yaralı bulunmadığını aktardı. Yetkililer, bölgedeki bütün şantiyeyi hortumun etkilediğini, yakın konteynerlerde şu an için benzer hasar tespit edilmediğini belirtti. Ekiplerin, bölgede başka işçi olup olmadığı ihtimaline karşı arama çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Kamu kurumları ve meteoroloji yetkilileri arasında bugün yapılan il koordinasyon kurulu toplantısında ekstrem hava olaylarına hazırlıklı olunması gerektiğinin konuşulduğu; akşam saatlerinde ise beklenmedik bir hücre hortumla karşılaşıldığı vurgulandı. Yetkililer, olayla ilgili teyit ve soruşturmaların devam ettiğini bildirdi.

ANTALYA&#039;DA HORTUMUN VURDUĞU 2 KONTEYNERDEKİ İŞÇİLERDEN 5&#039;İ HAYATINI KAYBETTİ, 1 İŞÇİ...

ANTALYA'DA HORTUMUN VURDUĞU 2 KONTEYNERDEKİ İŞÇİLERDEN 5'İ HAYATINI KAYBETTİ, 1 İŞÇİ YARALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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