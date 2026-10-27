Kartal derbi yenilgisi ardından şampiyonluk hedefini korudu

maç özeti:

Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Galatasaray’a 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında teknik direktör İsmail Kartal performansı ve önümüzdeki süreçle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

kartal’ın maç değerlendirmesi:

Kartal, maçın ilk yarısındaki oyunu eleştirerek takımın beklendiği başlangıcı yapamadığını vurguladı. "Maalesef maça istediğimiz gibi başlayamadık, bize yakışmayan ilk yarı. İkinci yarı toparlanmaya çalıştık, önde baskılı oynamaya çalıştık ve bir gol bulduk. Sonuçta istediğimiz sonucu alamamanın üzüntüsünü yaşıyoruz. Kaybettik. Hep beraber nedenlerin içine girmeden önümüze bakıyoruz. Göztepe maçına şu andan itibaren konsantre olacağız" dedi.

reçete ve taraftara mesaj:

Hoca, çıkış için kısa vadeli reçeteler yerine sonuç odaklı bir yaklaşım benimsediklerini söyledi: "Reçetemiz; önümüze bakıyoruz. İyi sonuçlar alarak taraftarımıza kendimizi affettirmek istiyoruz." Kartal, takımın performansını düzeltmek ve taraftar beklentisini karşılamak amacıyla bir an önce toparlanma hedefinde olduklarını belirtti.

derbi ve şampiyonluk yorumu:

Derbilerde alınan mağlubiyetlere dair soruya Kartal, sezonun tamamının daha uzun olduğunu hatırlatarak yanıt verdi: "Şu anda sezonun bitmesine çok maç var. Bu derbilerin ikinci yarıda da oynaması gereken maçlar var. Derbi kazanmadan şampiyon olunabiliyor bu sene de biz olabiliriz" ifadelerini kullandı.

Kartal ayrıca taraftarlara hitaben, takımın üzgün olduğunu ve özür dilediklerini söyleyerek ligdeki puan farkına ilişkin gerilimi düşürdü: "Çok üzgünüz, onlardan özür diliyoruz. Sonuçta Galatasaray ile 6 puanlık fark var. Sadece kötü oynadık. 3 puanlı sistemde kapanmayacak fark değil." Bu sözler, ekibin önündeki maçlara odaklanma niyetini ve geri dönüş mümkünlüğünü öne çıkardı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Galatasaray mağlubiyeti sonrası, "Şu anda sezonun bitmesine çok maç var. Bu derbilerin ikinci yarıda da oynaması gereken maçlar var. Derbi kazanmadan şampiyon olunabiliyor bu sene de biz olabiliriz" dedi.