Vezirköprü’de orman köylülerine 7 milyonun üzerinde ORKÖY yatırımı

Vezirköprü ilçesinde orman köylülerine yönelik ORKÖY (Orman Köyleri Kalkınma) destekleri kapsamında toplamda 7 milyon TL’yi aşan kredi ve hibe desteği sağlandı. Destek paketleri, düzenlenen törenle hak sahiplerine teslim edildi.

Tören ve katılımcılar:

Destek teslim töreni Vezirköprü Orman İşletme Müdürlüğü’nde gerçekleştirildi. Törene Vezirköprü Kaymakamı Bayram Yıldız, Belediye Başkanı Murat Gül, Orman Bölge Müdürü Ferdi Özer, ORKÖY Şube Müdürü Emin Pehlivan, Vezirköprü Orman İşletme Müdürü Mecit Koçak ve desteklerden yararlanan vatandaşlar katıldı. Program kapsamında hak sahiplerine toplam 15 tambur, 1 traktör ve 4 süt sığırcılığı projesi teslim edildi.

Desteklerin hedefleri ve beklenen etkileri:

ORKÖY uygulaması ile amaç, orman köylülerinin üretim faaliyetlerini desteklemek ve ekonomik imkanlarını geliştirmek. Sağlanan makineler ve hayvancılık projeleriyle özellikle ormancılık ve süt üretimi faaliyetlerinin güçlendirilmesi hedefleniyor. Bu yaklaşımla orman köylülerinin gelir kaynaklarının çeşitlendirilmesi ve üretim kapasitelerinin artırılması bekleniyor.

Törende yapılan değerlendirmelerde, ORKÖY desteklerinin hem ekonomik hem de sosyal kalkınma açısından bölgeye katkı sunduğu vurgulandı. Yerel yöneticiler ve yetkililer, teslim edilen araç ve projelerin sahadaki uygulamalarla birlikte üretime doğrudan katkı sağlayacağını ifade etti.

SAMSUN’UN VEZİRKÖPRÜ İLÇESİNDE ORMAN KÖYLÜLERİNE YÖNELİK ORKÖY DESTEKLERİ KAPSAMINDA 7 MİLYON TL’Yİ AŞAN KREDİ VE HİBE DESTEĞİ VERİLDİ. DÜZENLENEN TÖRENLE 15 TAMBUR, 1 TRAKTÖR VE 4 SÜT SIĞIRCILIĞI PROJESİ SAHİPLERİNE TESLİM EDİLDİ.