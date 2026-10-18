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Adıyaman'da inşaattaki kaza: işçi ağır yaralandı

Adıyaman Gölbaşı'nda inşaat işçisi Cengiz T., 3. kattan düşerek ağır yaralandı; ilk müdahale Gölbaşı Devlet Hastanesi'nde yapıldı, sonra sevk edildi.

GİRİŞ: 18 Ekim 2026 - 14:59

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Adıyaman'da inşaattaki kaza: işçi ağır yaralandı

kaza ve ilk müdahale

Adıyaman merkez Yavuz Selim Mahallesi'nde devam eden bir inşaatta çalışan Cengiz T., dengesini kaybederek 3. kattan beton zemine düştü. Olayı gören çevredekiler, yaralı işçiyi araçla Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne götürdü.

sağlık durumu ve sevk:

Hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından, işçinin durumu ağır olduğu için ileri tetkik ve tedavi amacıyla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

soruşturma başlatıldı:

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ADIYAMAN&#039;IN GÖLBAŞI İLÇESİNDE İNŞAATTAN DÜŞEN İŞÇİ AĞIR YARALANDI.

ADIYAMAN'IN GÖLBAŞI İLÇESİNDE İNŞAATTAN DÜŞEN İŞÇİ AĞIR YARALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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