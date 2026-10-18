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Çüngüş'te birlik ve dayanışma: Alman Demokratlar Birliği mevlidi

Alman Demokratlar Birliği Hessen teşkilatı, Diyarbakır Çüngüş'te düzenlediği mevlitte yaklaşık bin kişiyi buluşturup dayanışma mesajı verdi.

GİRİŞ: 18 Ekim 2026 - 15:53

GÜNCELLEME: 18 Ekim 2026 - 15:59

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Çüngüş'te birlik ve dayanışma: Alman Demokratlar Birliği mevlidi

etkinlik detayları:

Alman Demokratlar Birliği Hessen Bölge Teşkilatı tarafından düzenlenen mevlit programı, Diyarbakır’ın Çüngüş ilçesinde gerçekleştirildi. Etkinlik, Çüngüş Belediyesi düğün salonu ve çok amaçlı toplanma salonunda yapıldı ve Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Programa Alpay Duru (Alman Demokratlar Birliği Hessen Bölge Başkanı), Halit Demiroğlu (Alman Demokratlar Birliği Hessen Teşkilat Başkanı), Çüngüş Belediye Başkanı Ali Suat Akmeşe, Ramazan Yıldız (Çermik Zaza Dili ve Kültür Derneği Onursal Başkanı), çok sayıda dernek ve siyasi temsilci ile vatandaşlar katıldı.

konuşmalar ve mesajlar:

Program, protokol konuşmalarıyla sürdü. Konuşmalar sırasında toplumsal dayanışmanın önemi vurgulandı; organizasyonu düzenleyen iş adamı ve teşkilat başkanı Halit Demiroğlu, "Çermikte, Çüngüş’te, Diyarbakır ve ilçelerinde bu tür etkinlikleri devam ettireceklerini" söyledi.

Çüngüş Belediye Başkanı Ali Suat Akmeşe, organizasyon için Halit Demiroğlu'na teşekkür ederken, Ramazan Yıldız da etkinliğe katkı sağlayanlara minnettarlığını dile getirdi. Alpay Duru ise Çüngüş'e ilk gelişi olduğunu; ilçenin insanları ve doğasının kendisini etkilediğini belirtti.

yemek ve kapanış:

Etkinlikte yaklaşık bin kişi mevlit yemeğinde bir araya gelerek buluşmanın mutluluğunu yaşadı. Program, mevlit yemeği ve protokol üyelerine yapılan plaket takdimiyle sonlandı.

ALMAN DEMOKRATLAR BİRLİĞİ HESSEN BÖLGE TEŞKİLATI, DİYARBAKIR&#039;IN ÇÜNGÜŞ İLÇESİNDE MEVLİT ETKİNLİĞİ...

ALMAN DEMOKRATLAR BİRLİĞİ HESSEN BÖLGE TEŞKİLATI, DİYARBAKIR'IN ÇÜNGÜŞ İLÇESİNDE MEVLİT ETKİNLİĞİ DÜZENLEDİ.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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