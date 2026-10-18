Sur'da hatırlama: Bozkuş ailesinin mevlidi siyaset ve iş dünyasını buluşturdu

Kurşunlu Camii'nde anma töreni

Diyarbakırlı iş adamı Mehmet Bozkuş tarafından, babası Hacı Mehmet Bozkuş’un vefatının 40’ıncı günü nedeniyle tarihi Sur ilçesindeki Kurşunlu Camiinde bir mevlit programı düzenlendi. Programa kentteki siyasetçiler, iş dünyasının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Programın akışı ve katılımcılar:

Öğle namazının ardından okutulan mevlidin ardından katılımcılar, Hacı Mehmet Bozkuş’un ruhuna dualar etti. Törene gelenler arasında siyaset ve iş dünyasından isimler yer aldı; katılımcılar aileye taziyelerini iletti ve acılarını paylaştı. Akciğer kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 72 yaşında hayatını kaybeden Hacı Mehmet Bozkuş için gerçekleştirilen anmada toplumsal dayanışma öne çıktı.

Aile tarafından teşekkür ve törenin sonu:

Program boyunca ev sahibi Mehmet Bozkuş, camiye gelen konukları girişte karşılayıp katılımlarından dolayı teşekkür etti. Mevlit sonrası katılanlara tatlı ikram edildi ve ziyaretçilere anı olarak seccade hediye edildi. Bozkuş, açıklamasında acılı günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan ve dualarıyla yanlarında olan herkese şükranını sundu.

Mevlit ve duaların okunmasının ardından program sona erdi.

DİYARBAKIRLI İŞ ADAMI MEHMET BOZKUŞ’UN, HAYATINI KAYBEDEN BABASI HACI MEHMET BOZKUŞ’UN VEFATININ 40’INCI GÜNÜ DOLAYISIYLA DÜZENLEDİĞİ MEVLİT PROGRAMINDA KENTTEKİ SİYASETÇİLER, İŞ DÜNYASININ TEMSİLCİLERİ VE ÇOK SAYIDA VATANDAŞ BİR ARAYA GELDİ. PROGRAMDA, HACI MEHMET BOZKUŞ İÇİN DUALAR EDİLDİ.