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Diyarbakır'da ana trafoda patlama, 80 bine yakın abonenin elektriği kesildi

Silvan yolu üzerindeki TEİAŞ trafosunda öğle saatlerinde patlama oldu; kopan kablo nedeniyle yaklaşık 80 bin abonenin elektriği kesildi.

GİRİŞ: 18 Ekim 2026 - 15:47

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Diyarbakır'da ana trafoda patlama, 80 bine yakın abonenin elektriği kesildi

Diyarbakır Silvan yolu'nda trafo patlaması

Silvan yolu üzerinde bulunan TEİAŞ trafolarından birinde öğle saatlerinde şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlamanın ardından yükselen yoğun dumanlar gökyüzünü kapladı ve çevredeki dikkat çekti. Olay hakkında bilgi verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Neden ve ilk müdahale

Yangın ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınıp söndürüldü. Olayın, bölgede devam eden yol ve altyapı çalışmaları sırasında bir elektrik kablosunun kopması nedeniyle meydana geldiği öğrenildi.

kesintiler ve onarım çalışmaları

Patlama sonucunda kentte yaklaşık 80 bine yakın ev ve iş yerinde elektrik kesintileri yaşandı. Dicle Elektrik ekiplerinin devreye girmesiyle kesintilerin büyük çoğunluğu giderildi. Trafoda ise onarım çalışmaları devam ediyor ve ekipler arızayı gidermek için sahada çalışmayı sürdürüyor.

DİYARBAKIR&#039;DA KENTE ELEKTRİK SAĞLAYAN ANA TRAFOLARDAN BİRİ BOMBA GİBİ PATLADI. DUMANLAR GÖKYÜZÜNE...

DİYARBAKIR'DA KENTE ELEKTRİK SAĞLAYAN ANA TRAFOLARDAN BİRİ BOMBA GİBİ PATLADI. DUMANLAR GÖKYÜZÜNE YAYILIRKEN, EKİPLERİN MÜDAHALESİ İLE YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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