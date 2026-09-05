Adıyaman'da karşıya geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Olayın ayrıntıları:
Adıyaman'ın Fatih Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan 7 yaşındaki Güneş Avcı'ya, 34 DAM 951 plakalı otomobil çarptı.
Müdahale ve tıbbi süreç:
Kazada yaralanan Avcı'ya olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı. Yaralı çocuk, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı; yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Cenaze işlemleri ve soruşturma:
Güneş Avcı'nın cenazesi, gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından hastane morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
ADIYAMAN’DA, OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU AĞIR YARALANAN ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ.
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