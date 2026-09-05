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Adıyaman'da karşıya geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Adıyaman'da yolun karşısına geçmeye çalışırken 7 yaşındaki Güneş Avcı'ya 34 DAM 951 plakalı otomobil çarptı; kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

GİRİŞ: 05 Eylül 2026 - 22:27

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Adıyaman'da karşıya geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Olayın ayrıntıları:

Adıyaman'ın Fatih Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan 7 yaşındaki Güneş Avcı'ya, 34 DAM 951 plakalı otomobil çarptı.

Müdahale ve tıbbi süreç:

Kazada yaralanan Avcı'ya olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı. Yaralı çocuk, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı; yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Cenaze işlemleri ve soruşturma:

Güneş Avcı'nın cenazesi, gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından hastane morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ADIYAMAN’DA, OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU AĞIR YARALANAN ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ.

ADIYAMAN’DA, OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU AĞIR YARALANAN ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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