Adıyaman'da karşıya geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Olayın ayrıntıları:

Adıyaman'ın Fatih Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan 7 yaşındaki Güneş Avcı'ya, 34 DAM 951 plakalı otomobil çarptı.

Müdahale ve tıbbi süreç:

Kazada yaralanan Avcı'ya olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı. Yaralı çocuk, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı; yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Cenaze işlemleri ve soruşturma:

Güneş Avcı'nın cenazesi, gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından hastane morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ADIYAMAN’DA, OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU AĞIR YARALANAN ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ.