Bolu’da üç disiplinin mücadelesi: 155 sporcu parkuru zorladı

Bolu'da triatlon organizasyonu tamamlandı

Türkiye Triatlon Federasyonu tarafından düzenlenen Bölgesel Lig 6. bölge 3. etap müsabakaları, Bolu'da gerçekleştirildi. Organizasyona Ankara, Bolu, Çankırı, Kastamonu, Zonguldak, Kırıkkale, Bartın ve Karabük'ten toplam 155 sporcu katıldı. Yarışmacılar, yüzme, bisiklet ve koşu etaplarında dereceye girmek için kıyasıya mücadele etti.

katılımcı profili ve yarış formatı:

Etap boyunca farklı yaş ve kategorilerde sporcular parkurda performanslarını gösterdi. Organizasyon, amatör sporcuların yanı sıra genç kategoriler için de önemli bir sınav niteliğindeydi; yarışmacılar her üç disiplinin birleşiminde toplam sürelerini düşürmeye çalıştı.

ödül töreni ve kapanış:

Müsabakaların tamamlanmasının ardından M1 Kadın ve M2 Erkek kategorilerinde dereceye giren sporcular için ödül töreni düzenlendi. Başarılı sporcuların ödülleri, Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler tarafından takdim edildi ve organizasyon ödül töreninin ardından sona erdi.

TÜRKİYE TRİATLON FEDERASYONU BÖLGESEL LİGİ 6’NCI BÖLGE 3’ÜNCÜ ETAP MÜSABAKALARI, BOLU’DA 8 İLDEN 155 SPORCUNUN KATILIMIYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.