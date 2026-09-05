Edirne'de evlerde kurulan uyuşturucu üretim düzenekleriyle iki kişi tutuklandı

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmada, iki ayrı adreste uyuşturucu madde üretimine yönelik düzeneklerin bulunduğu tespit edildi. İ.K. ve E.Ü.'ye ait adreslere düzenlenen operasyonlarda kapsamlı aramalar yapıldı.

ele geçirilen maddeler ve ekipmanlar:

Aramalarda 1 kilo 99 gram skunk, 28,31 gram toz esrar, 9,87 gram esrar ve 79,43 gram hint keneviri tohumu ele geçirildi. Ayrıca saksılara dikili ve yetiştirme aşamasında 9 hint keneviri bitkisi, 3 hassas terazi ve 94 sentetik ecza hapı bulundu.

Yerleştirildiği değerlendirilen ışıklandırma ve havalandırma sistemleri, alüminyum havalandırma boruları, zaman ayarlı termometre ile bitki yetiştirmede kullanılan zirai ilaç ve gübreler de adreslerde ele geçirilen diğer malzemeler arasında yer aldı.

maddi deliller ve adli süreç:

Operasyon sırasında suçtan elde edildiği değerlendirilen 45 bin 260 TL ve 150 euro nakit para da bulundu. Gözaltına alınan İ.K. ve E.Ü., savcılık işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olayla ilgili soruşturmanın detayları Edirne İl Emniyet Müdürlüğü tarafından sürdürülüyor ve ekipler bulguların kaynağı ile olası bağlantılı diğer kişilerin tespitine yönelik çalışmasını devam ettiriyor.

EDİRNE’DE İKİ ADRESE UYUŞTURUCU OPERASYONU: 2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI