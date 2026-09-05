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Köklü Atatürk Ortaokulu binası yıkıldı, yerine modern deprem yönetmeliğine uygun okul yapılacak

Aliağa'da 1972'den beri hizmet veren 54 yıllık Atatürk Ortaokulu binası deprem yönetmeliğine uyum için yıkıldı; yerine çok derslikli yeni okul yapılacak.

GİRİŞ: 05 Eylül 2026 - 22:46

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Köklü Atatürk Ortaokulu binası yıkıldı, yerine modern deprem yönetmeliğine uygun okul yapılacak

Aliağa'da 54 yıllık eğitim yapısı yıkıldı:

İzmir'in Aliağa ilçesinde yer alan ve 1972'den beri hizmet veren Atatürk Ortaokulu binası, deprem risk analizleri ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde yıkıldı. Kültür Mahallesi'ndeki kentin en köklü eğitim kurumlarından biri olan yapının yıkım çalışmaları tamamlandı.

Yeni bina ve hedeflenen özellikler:

Yıkılan yapı yerine, aynı arsa üzerinde deprem yönetmeliğine uygun olarak tasarlanacak, çok derslikli ve günün eğitim ihtiyaçlarına cevap verecek bir okul inşa edilecek. Yetkililer, yeni binanın fiziksel güvenlik standartlarının yükseltilmesinin yanı sıra, daha işlevsel derslik ve ortak kullanım alanlarıyla eğitim kalitesine katkı sağlamasının amaçlandığını belirtiyor.

Proje takvimi doğrultusunda, yeni okulun 2028-2029 eğitim-öğretim yılına yetiştirilmesi hedefleniyor. Bu süre zarfında eğitim faaliyetlerinin nasıl yürütüleceği ve geçici planlamalar hakkında okul ve ilçe müdürlüğü tarafından çalışmaların sürdüğü ifade edildi.

Tarihçe ve yerel etkiler:

1972'de eğitim-öğretime başlayan ve onlarca yılda binlerce mezun veren okulun yıkımı, ilçede hem nostaljik bir dönemin sonu hem de altyapı açısından bir yenilenme olarak değerlendiriliyor. Kültür Mahallesi'nde konumlanan okulun yerine yapılacak yeni bina, bölgedeki öğrenci kapasitesini ve güvenliği artırmayı hedefliyor.

Deprem yönetmeliğine uygunluk gerekçesiyle alınan yıkım kararı, yapı güvenliği ve geleceğe dönük yatırım öncelikleri açısından yerel yönetimlerin güncel politika ve değerlendirmeleri doğrultusunda gerçekleştirildi. Yeni okulun tamamlanmasıyla birlikte, eğitim altyapısında belirgin bir iyileşme bekleniyor.

ALİAĞA&#039;DA 54 YILLIK ATATÜRK ORTAOKULU YIKILDI

ALİAĞA'DA 54 YILLIK ATATÜRK ORTAOKULU YIKILDI

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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