Kütahya’da dur denilen servis aracı sürücüsü öğrencileri bırakıp kaçtı

Olayın gelişimi:
Kütahya'nın 75. Yıl Mahallesinde polis ekipleri, rutin servis denetimi sırasında 43 S 0537 plakalı servis aracına dur ihtarında bulundu. Sürücünün durmayarak aracın anahtarını bırakıp olay yerinden kaçtığı bildirildi.
Öğrencilerin güvenliği ve yapılan müdahale:
Polis ekipleri, durumu servis hosteslerine bildirerek araçtaki kişilerin güvenliğinin sağlanmasını sağladı. Araçta bulunan 5 özel ihtiyaçlı öğrenci daha sonra başka bir servis aracına nakledildi.
Olay yerindeki servis aracı çekici yardımıyla otoparka götürüldü. Kaçan sürücü hakkında ise idari işlem başlatıldı.
KÜTAHYA'DA POLİSİN DUR İHTARINA UYMAYAN SERVİS SÜRÜCÜSÜ ARACI TERK EDEREK KAÇTI. ARAÇTAKİ 5 ÖZEL İHTİYAÇLI ÖĞRENCİ BAŞKA BİR SERVİS ARACINA NAKLEDİLDİ.
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