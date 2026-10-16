Dolar 49,5221 +0,11%
Euro 55,7156 +0,33%
Bist 11.753,87 -2,62%
Altın Gram 6.668,64 +0,44%
EUR/USD 1,1246 +0,22%
Brent Petrol 106,02 +0,09%
--°

Kütahya’da dur denilen servis aracı sürücüsü öğrencileri bırakıp kaçtı

Kütahya'da dur ihtarına uymayan servis şoförü aracı anahtarıyla bırakarak kaçtı; içindeki 5 özel ihtiyaçlı öğrenci başka servise nakledildi.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 13:08

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Kütahya’da dur denilen servis aracı sürücüsü öğrencileri bırakıp kaçtı

Olayın gelişimi:

Kütahya'nın 75. Yıl Mahallesinde polis ekipleri, rutin servis denetimi sırasında 43 S 0537 plakalı servis aracına dur ihtarında bulundu. Sürücünün durmayarak aracın anahtarını bırakıp olay yerinden kaçtığı bildirildi.

Öğrencilerin güvenliği ve yapılan müdahale:

Polis ekipleri, durumu servis hosteslerine bildirerek araçtaki kişilerin güvenliğinin sağlanmasını sağladı. Araçta bulunan 5 özel ihtiyaçlı öğrenci daha sonra başka bir servis aracına nakledildi.

Olay yerindeki servis aracı çekici yardımıyla otoparka götürüldü. Kaçan sürücü hakkında ise idari işlem başlatıldı.

KÜTAHYA&#039;DA POLİSİN DUR İHTARINA UYMAYAN SERVİS SÜRÜCÜSÜ ARACI TERK EDEREK KAÇTI. ARAÇTAKİ 5 ÖZEL...

KÜTAHYA'DA POLİSİN DUR İHTARINA UYMAYAN SERVİS SÜRÜCÜSÜ ARACI TERK EDEREK KAÇTI. ARAÇTAKİ 5 ÖZEL İHTİYAÇLI ÖĞRENCİ BAŞKA BİR SERVİS ARACINA NAKLEDİLDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Bayburt'tan Konya'ya uzanan silah ağı çöktü: operasyon sonucu bir tutuklama
images

Başakşehir'de kız öğrenci yurdu vurgusuyla reklam yapan kafe mühürlendi
images

Eyüpsultan’da otogar önünde alevlenen araç kameralara yansıdı
images

Midesinde 89 kapsül eroinle yakalandı: Bolu'da bir kişi tutuklandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Bayburt'ta çatı uçması ve ulaşım aksamalarına karşı kuvvetli rüzgar uyarısı

Okullarda çevre bilinci aşılanıyor: Haliliye'de sıfır atık eğitimleri

Bayburt'tan Konya'ya uzanan silah ağı çöktü: operasyon sonucu bir tutuklama

Başakşehir'de kız öğrenci yurdu vurgusuyla reklam yapan kafe mühürlendi

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Hakan Altun Gaziantep'te nostalji ve coşkuyu buluşturdu

Şebnem Ferah anfaş otoparkında hayranlarıyla duygusal bir gece paylaştı

Gaziantep'te dokuz günün finali: Sefo festival kapanışını müzikle tamamladı

Artvin'de köknar sakızı emekle toplanıyor; kilogramı 7.500-10.000 liraya kadar çıkıyor

Ankara merkezli dalga: 14 ildeki operasyonda 20 kişi tutuklandı

İstanbul toplantısında 136 eski siyasetçi AK Parti saflarına katıldı

Fenerbahçe Rize deplasmanında farklı kazandı