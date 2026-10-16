Cezaevinde ölen tutuklu, üç yıl önce kızını öldürmüştü

Cezaevinde ölüm:

Batman'da 40 yaşındaki Ö.F.A., 7 yaşındaki kızı Adara Arslan'ı öldürmekle suçlanıyordu. Tutuklu bulunduğu cezaevinde yaşamını yitirdiği bildirildi.

Olayın ayrıntıları:

Olay, 30 Ocak 2023 tarihinde Batman'ın Beşevler Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre Ö.F.A., ilkokul ikinci sınıf öğrencisi 7 yaşındaki kızı Adara Arslan'ı boğarak öldürdü ve cansız bedenini akrabalarının evinin avlusundaki kömürlüğe, odun ve kömür çuvallarının altına sakladı. Ev sakinlerinin ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri adrese sevk edildi; sağlık ekipleri küçük kızın hayatını kaybettiğini belirledi.

Soruşturma, tutuklama ve cenaze:

Olayın ardından İstanbul'a kaçmaya çalışırken bir otobüste yakalanan Ö.F.A., gözaltına alındı ve adli makamlar tarafından tutuklandı. Yaklaşık üç yıldır tutuklu bulunan zanlının, kaldığı tek kişilik hücrede intihar ettiği öğrenildi. Cenazesi Batman Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

BATMAN’DA 7 YAŞINDAKİ KIZINI ÖLDÜRDÜKTEN SONRA CANSIZ BEDENİNİ KÖMÜRLÜKTE SAKLAYAN 40 YAŞINDAKİ Ö.F.A., TUTUKLU BULUNDUĞU BEŞİRİ KAPALI CEZAEVİ’NDE YAŞAMINA SON VERDİ.