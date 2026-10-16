Marka güveninin kazananları belli oldu

Trusted Brand Awards 2026 töreni

Global Marketing Summit 2026 kapsamında düzenlenen Trusted Brand Awards töreninde, tüketicilerin güvenden ne anladığı ve markaların itibar performansı ön plana çıktı. İstanbul'da gerçekleştirilen törende, araştırma sonuçlarına göre sektörlerin en güvenilir markalarına ödülleri verildi.

Araştırmanın kapsamı ve yöntemleri:

Araştırma, KREA M.I.C.E. tarafından geliştirilen Trusted Brands platformu çerçevesinde, iş ortakları FutureBright Group ve RepMan işbirliğiyle yürütüldü. Türkiye geneli 17.200 kişinin değerlendirmesiyle gerçekleştirilen çalışmada toplam 154 şirket ve marka, 7 ana boyut ve 18 alt kriter üzerinden ölçüldü. Çalışma, markaların yalnızca ticari performanslarını değil; tüketicilerin zihninde ve duygusal dünyasında oluşturdukları güveni de merkezine aldı ve algı derinliğini anlamak amacıyla Harvard Üniversitesi'nde geliştirilen ZMET yaklaşımından yararlandı.

2026'nın öne çıkan markaları:

Araştırma sonucu, kategorilerinde en yüksek puanı alan markalar şu şekilde belirlendi: akaryakıtta OPET, bankacılıkta Garanti BBVA, beyaz eşya, TV ve küçük ev aletlerinde Samsung, e-market kategorisinde Uber Eats, e-ticarette Trendyol, hızlı tüketim gıda ürünlerinde ETİ, holding ve grup şirketlerinde Koç Holding, internet sağlayıcıları kategorisinde Turkcell Superonline, mobilya ve yaşamda Paşabahçe, sigortada Allianz, süt ve süt ürünlerinde Sütaş, telekomünikasyonda Turkcell, zincir restoranlarda Köfteci Yusuf ve zincir marketlerde Migros ödül aldı.

Global Marketing Summit'in vurguladıkları:

GMS altıncı kez düzenlenirken, bu yılki tema 'Pazarlamanın Yeni Çağı: İnsan Deneyimi + Yapay Zeka Gücüyle Marka Başarısını İnşa Etmek' olarak belirlendi. Zirvede keynote konuşmaları, paneller, masterclass'lar ve beş farklı akademi oturumu aracılığıyla marka stratejileri, yapay zeka uygulamaları, müşteri deneyimi ve sürdürülebilir büyüme ele alındı. Bu yenilikçi yaklaşımlar, markaların güven inşa etme süreçleriyle doğrudan ilişkilendirildi.

Global Marketing Summit Zirve Başkanı ve KREA M.I.C.E. Kurucusu Seda Mızraklı Ferik, organizasyonun hedefini şöyle özetledi: "Hedefimiz, tüketicilerin güvenini kazanan markaları görünür kılarken Türkiye’de güven odaklı marka yönetiminin gelişimine uzun vadeli katkı sağlamak."

Global Marketing Summit 2027, 19-20 Ekim 2027 tarihlerinde gerçekleşecek şekilde duyuruldu.

GLOBAL MARKETİNG SUMMİT ZİRVE BAŞKANI SEDA MIZRAKLI FERİK, "HEDEFİMİZ, TÜKETİCİLERİN GÜVENİNİ KAZANAN MARKALARI GÖRÜNÜR KILARKEN TÜRKİYE'DE GÜVEN ODAKLI MARKA YÖNETİMİNİN GELİŞİMİNE UZUN VADELİ KATKI SAĞLAMAK" DEDİ.