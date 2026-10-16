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Kemerburgaz'da selin ardından sokaklar çamurla kaplandı

Kemerburgaz'da sel sularının çekilmesiyle fabrikalar bölgesinde biriken çamur ve balçık ortaya çıktı; onlarca aracın gömüldüğü alan havadan görüntülendi.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 13:06

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Kemerburgaz'da selin ardından sokaklar çamurla kaplandı

Kemerburgaz'da selin izleri

İstanbul'da etkili olan şiddetli yağmurun ardından Eyüpsultan Kemerburgaz'da su baskını yaşandı. Kemerburgaz Cendere yolu ile çevresindeki fabrikalar bölgesinde su altında kalan araçların kaldırılmasının ardından geriye yoğun çamur ve balçık kaldı.

Selin etkileri:

Bölgede suyun çekilmesiyle yollar ve iş yerleri çamurla kaplandı. Onlarca araç suyun içinde gömülü kaldığı için kaldırma işlemleriyle birlikte zeminde biriken balçık gün yüzüne çıktı; bu durum hem ulaşımı hem de işletmelerin günlük faaliyetlerini olumsuz etkiliyor.

Havadan görüntüler ve temizlik ihtiyacı:

Selin izleri havadan görüntülendi ve görüntüler çamurun yaygınlığını ortaya koydu. Bölgede yapılacak temizlik ve tahliye çalışmaları ile ulaşımın normale döndürülmesi öncelik taşıyor; yerel ölçekte planlama ve iş birliği gerektiren bir süreç kapıda.

Kemerburgaz’da sular çekildi, geriye çamur kaldı

Kemerburgaz’da sular çekildi, geriye çamur kaldı

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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