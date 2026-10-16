Dolar 49,4270 -0,08%
Euro 55,7180 +0,34%
Bist 11.764,27 -2,54%
Altın Gram 6.654,73 +0,42%
EUR/USD 1,1247 +0,24%
Brent Petrol 105,85 -0,07%
--°

Çatı alevleri kısa süreli endişe yarattı: Yüksekova'da fırın yangını büyümeden durduruldu

Yüksekova'da bir ekmek fırınının çatısında çıkan yangın, 112 ihbarıyla gelen Yüksekova Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 13:08

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Çatı alevleri kısa süreli endişe yarattı: Yüksekova'da fırın yangını büyümeden durduruldu

Yüksekova'da ekmek fırını çatısında çıkan yangın kontrol altına alındı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde faaliyet gösteren Yüksekova Ekmek Fırınının çatısında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çatıdan yoğun dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

Müdahale ve söndürme çalışmaları:

İhbar üzerine, 112 Acil Çağrı Merkezi koordinesinde Yüksekova Belediyesi itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, alevlerin çevredeki binalara sıçramasını önlemek için hızlı bir çalışma yürüttü. İtfaiyenin yoğun müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü ve iş yerinde soğutma çalışmaları yapıldı.

Çevresel etkiler ve soruşturma:

Çarşı merkezinde meydana gelen olay, çevrede kısa süreli bir endişe yarattı; vatandaşlar yangın söndürme çalışmalarını merakla takip etti. yetkililer, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için gerekli incelemelerin başlatıldığını bildirdi. Olayda can kaybı veya yaralanma bilgisi paylaşılmadı.

İlgili birimler, tahkikat sürecinde yangının çıkış nedenini netleştirmek için iş yeri ve çatı alanında detaylı tespitler gerçekleştirecek. Soğutma sonrası yapılacak kontrollerle iş yerinin güvenliğinin sağlanmasının ardından faaliyetlerin normale dönmesine yönelik adımlar atılacak.

HAKKARİ’NİN YÜKSEKOVA İLÇESİNDE BİR EKMEK FIRINININ ÇATISINDA ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNİN...

HAKKARİ’NİN YÜKSEKOVA İLÇESİNDE BİR EKMEK FIRINININ ÇATISINDA ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNİN ZAMANINDA MÜDAHALESİYLE BÜYÜMEDEN KONTROL ALTINA ALINDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Bayburt'tan Konya'ya uzanan silah ağı çöktü: operasyon sonucu bir tutuklama
images

Başakşehir'de kız öğrenci yurdu vurgusuyla reklam yapan kafe mühürlendi
images

Eyüpsultan’da otogar önünde alevlenen araç kameralara yansıdı
images

Midesinde 89 kapsül eroinle yakalandı: Bolu'da bir kişi tutuklandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Bayburt'tan Konya'ya uzanan silah ağı çöktü: operasyon sonucu bir tutuklama

Başakşehir'de kız öğrenci yurdu vurgusuyla reklam yapan kafe mühürlendi

Eyüpsultan’da otogar önünde alevlenen araç kameralara yansıdı

Midesinde 89 kapsül eroinle yakalandı: Bolu'da bir kişi tutuklandı

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Hakan Altun Gaziantep'te nostalji ve coşkuyu buluşturdu

Şebnem Ferah anfaş otoparkında hayranlarıyla duygusal bir gece paylaştı

Gaziantep'te dokuz günün finali: Sefo festival kapanışını müzikle tamamladı

Artvin'de köknar sakızı emekle toplanıyor; kilogramı 7.500-10.000 liraya kadar çıkıyor

Ankara merkezli dalga: 14 ildeki operasyonda 20 kişi tutuklandı

İstanbul toplantısında 136 eski siyasetçi AK Parti saflarına katıldı

Fenerbahçe Rize deplasmanında farklı kazandı