Çatı alevleri kısa süreli endişe yarattı: Yüksekova'da fırın yangını büyümeden durduruldu

Yüksekova'da ekmek fırını çatısında çıkan yangın kontrol altına alındı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde faaliyet gösteren Yüksekova Ekmek Fırınının çatısında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çatıdan yoğun dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

Müdahale ve söndürme çalışmaları:

İhbar üzerine, 112 Acil Çağrı Merkezi koordinesinde Yüksekova Belediyesi itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, alevlerin çevredeki binalara sıçramasını önlemek için hızlı bir çalışma yürüttü. İtfaiyenin yoğun müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü ve iş yerinde soğutma çalışmaları yapıldı.

Çevresel etkiler ve soruşturma:

Çarşı merkezinde meydana gelen olay, çevrede kısa süreli bir endişe yarattı; vatandaşlar yangın söndürme çalışmalarını merakla takip etti. yetkililer, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için gerekli incelemelerin başlatıldığını bildirdi. Olayda can kaybı veya yaralanma bilgisi paylaşılmadı.

İlgili birimler, tahkikat sürecinde yangının çıkış nedenini netleştirmek için iş yeri ve çatı alanında detaylı tespitler gerçekleştirecek. Soğutma sonrası yapılacak kontrollerle iş yerinin güvenliğinin sağlanmasının ardından faaliyetlerin normale dönmesine yönelik adımlar atılacak.

HAKKARİ’NİN YÜKSEKOVA İLÇESİNDE BİR EKMEK FIRINININ ÇATISINDA ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNİN ZAMANINDA MÜDAHALESİYLE BÜYÜMEDEN KONTROL ALTINA ALINDI.