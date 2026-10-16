İstanbul’da seferberlik: afetin izleri sarılacak, kalıcı çözümler hayata geçirilecek

İstanbul’da seferberlik devam ediyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sarıyer Ayazağa’da yaşanan sel felaketi sonrası sahada yürütülen çalışmaları anlattı. Bakan Kurum, afetin ilk aşamasında önceliğin vatandaşların acil ihtiyaçlarının karşılanması ve afet izlerinin hızla giderilmesi olduğunu belirtti. Kurum, bunun ardından mahalli ve kalıcı altyapı çözümlerinin birlikte hayata geçirileceğini vurguladı.

saha tespiti ve öncelikler:

Bakan Kurum, Ayazağa’nın selden en çok etkilenen yer olduğunu, birçok binanın alt katlarının suyla dolduğunu ve altyapı sorunlarının öne çıktığını söyledi. Yapılan tespitlere göre buradaki kapalı dere kesitleri, yetersiz altyapı ve çarpık kentleşme selin etkisini artırdı. Kurum, önceliklerin barınma, gıda ve bodrum katlardaki su baskınlarının giderilmesi olduğunun altını çizdi.

Valilik koordinasyonunda yürütülecek çalışmalarda AFAD ve diğer kurumların 7/24 görev yaptığına dikkat çekildi. Bakan Kurum, arama kurtarma faaliyetlerinin hızla sürdüğünü, kayıp ve vefat eden vatandaşlar konusunda sürecin titizlikle yönetildiğini aktardı.

kalıcı çözümler ve planlı kentleşme:

Kurum, iklim değişikliğinin etkilerinin arttığını ve bu nedenle planlı kentleşme ve dirençli şehirlerin inşasının bir tercih değil zorunluluk olduğunu belirtti. Ayazağa ve Cendere’de dere ıslahının tamamlanmasının önemine vurgu yapan Bakan, bu çalışmaların İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleriyle ortak yürütüleceğini ifade etti.

Kurum, devletin bu süreçte milletinin yanında olduğunu ve daha önce Bozkurt, Giresun Dereli, Rize, Trabzon gibi bölgelerde yapılan hızlı müdahalelerin İstanbul için de aynı kararlılıkla uygulanacağını söyledi. Ayrıca Cumhurbaşkanlığı döneminde yapılan konut üretimiyle ilgili verileri anımsatarak, 81 ilde 1 milyon 700 bin sosyal konut, tüm programlarda 2 milyon 300 bin konut ve son iki yılda 11 ilde 455 bin konutun tamamlanıp teslim edildiğini hatırlattı.

siyasi tartışmalar ve sahadaki gerçekler:

Bakan Kurum, sel felaketinin siyasi malzeme yapılmasına sert tepki gösterdi. Kurum, yaşananların siyasete alet edilmesinin doğru olmadığını belirterek, eleştirilere karşı çözüm odaklı yaklaşım çağrısında bulundu. Yerinde inceleme yaparak eksikleri birlikte tespit edip gidermeye hazır olduklarını söyledi.