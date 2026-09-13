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Adıyaman'da kavşakta zincirleme çarpışma: üç yaralı

Adıyaman Yeşilyurt Taziye Evi kavşağında hafif ticari araç ile kamyonun çarpışması sonucu sürücü ile iki yolcu yaralandı; yaralılar hastaneye kaldırıldı.

GİRİŞ: 13 Eylül 2026 - 00:16

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Adıyaman'da kavşakta zincirleme çarpışma: üç yaralı

Adıyaman'da kavşak kazası

Adıyaman merkez Yeşilyurt Mahallesi Yeşilyurt Taziye Evi Kavşağı'nda meydana gelen kazada, hafif ticari araç ile kamyonun çarpışması sonucu üç kişi yaralandı. Olayda hafif ticari aracın kontrolünü kaybetmesiyle araç kavşakta bulunan bir minibüse çarparak durdu.

Kazanın meydana geliş şekli:

Edinilen bilgilere göre, 06 FR 4912 plakalı kamyonu M.G. yönetiyordu. Karşı yönden gelen 16 AYH 114 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü ise M.Ç. olarak belirtildi. İki aracın çarpışmasının ardından hafif ticari araç, kavşakta bulunan 02 S 0056 plakalı minibüse çarparak durdu.

Yaralılar ve soruşturma:

Kazada hafif ticari aracın sürücüsü M.Ç. ile araçta yolcu olarak bulunan Z.Ç. ve M.Ç. yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, tedavi için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili olarak yetkililer tarafından soruşturma başlatıldı.

ADIYAMAN’DA HAFİF TİCARİ ARAÇ İLE KAMYONUN ÇARPIŞMASI SONUCU 3 KİŞİ YARALANDI.

ADIYAMAN’DA HAFİF TİCARİ ARAÇ İLE KAMYONUN ÇARPIŞMASI SONUCU 3 KİŞİ YARALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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