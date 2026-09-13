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Erciyes'in kuzey yamacında mahsur kalan yürüyüşçü ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı

Erciyes Dağı'nın kuzey yamacında yürüyüş yaparken mahsur kalan yabancı uyruklu kişi, JAK ve AFAD ekiplerinin müdahalesiyle sağ salim kurtarıldı.

GİRİŞ: 13 Eylül 2026 - 00:39

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Erciyes'in kuzey yamacında mahsur kalan yürüyüşçü ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı

olayın gelişimi:

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde bulunan Erciyes Dağı'nın kuzey yamacında yürüyüş yapan bir yabancı uyruklu kişi, bulunduğu bölgede mahsur kaldı. Durumu fark edenlerin ihbarı üzerine kurtarma birimleri harekete geçti.

müdahale ve kurtarma çalışması:

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve AFAD ekipleri, koordineli bir çalışma yürütüp mahsur kalan kişiye ulaştı. Ekiplerin müdahalesiyle şahıs mahsur kaldığı noktadan çıkarıldı ve güvenli şekilde aşağı indirildi.

sağlık durumu ve değerlendirme:

Kurtarılan kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay, ekiplerin zamanında müdahalesiyle yara veya daha ciddi bir durum oluşmadan sonlandırıldı.

KAYSERİ’NİN HACILAR İLÇESİNDE BULUNAN ERCİYES DAĞI’NDA YÜRÜYÜŞ YAPTIĞI SIRADA MAHSUR KALAN YABANCI...

KAYSERİ’NİN HACILAR İLÇESİNDE BULUNAN ERCİYES DAĞI’NDA YÜRÜYÜŞ YAPTIĞI SIRADA MAHSUR KALAN YABANCI UYRUKLU ŞAHIS, JANDARMA ARAMA KURTARMA (JAK) VE AFAD EKİPLERİNİN ÇALIŞMASI SONUCU KURTARILDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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