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Kontrolsüz kavşakta çarpışma anları kamerada: bir kişi ağır yaralandı

Karaman'da Hamidiye Mahallesi'ndeki kontrolsüz kavşakta iki motosiklet çarpıştı; sürücüler ve bir yolcu yaralandı, biri ağır. Kaza anı kamerada.

GİRİŞ: 13 Eylül 2026 - 00:23

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Kontrolsüz kavşakta çarpışma anları kamerada: bir kişi ağır yaralandı

kontrolsüz kavşakta motosiklet çarpıştı

Karaman'ın Hamidiye Mahallesi'nde yer alan Orta Anadolu Küçük Sanayi Sitesi 684. Sokak üzerindeki kontrolsüz kavşakta iki motosiklet çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı, yaralılardan birinin durumu ağır olarak bildirildi.

kazanın gelişimi ve yaralananların durumu:

Edinilen bilgilere göre, Zekeriya Ü. (20) idaresindeki 70 ABZ 397 plakalı motosiklet ile Ahmet Serdar A. (16) yönetimindeki 15 ABT 783 plakalı motosiklet kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle her iki sürücü ile 70 ABZ 397 plakalı motosiklette yolcu olarak bulunan Umut Furkan U. (20) savrularak yaralandı.

müdahale, hastane ve görüntüler:

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yetkililer, Zekeriya Ü.'nün hayati tehlikesinin bulunduğunu aktardı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. Öte yandan olay anına ait güvenlik kamerası görüntülerinde; motosikletlerin kavşakta çarpışması ve üzerindekilerin yola savrulması net şekilde görülüyor.

KARAMAN&#039;DA İKİ MOTOSİKLETİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA 1&#039;İ AĞIR 3 KİŞİ...

KARAMAN'DA İKİ MOTOSİKLETİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA 1'İ AĞIR 3 KİŞİ YARALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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