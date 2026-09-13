Bingöl'de Gündoğdu kavşağı'nda çarpışma: beş kişi yaralandı

Bingöl'de Gündoğdu kavşağı'nda çarpışma

Bingöl merkez Gündoğdu Kavşağı mevkiinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı. Olayın ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

kaza yeri ve araçların durumu:

Edinilen bilgilere göre, kazaya karışan otomobil ile tırın sürücülerinin kimlikleri ve plakaları henüz belirlenemedi. Çarpışma yerinde oluşan hasar görgü tanıklarının ifadelerine göre gözlendi ve emniyet güçleri olay yerinde güvenlik önlemi aldı.

müdahale ve tedavi:

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Yaralılar, ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı.

soruşturma:

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Olay yerinde yapılan tespitler ve toplanan ifadeler doğrultusunda çarpışmanın nedenine ilişkin araştırma sürüyor.

BİNGÖL’DE OTOMOBİL İLE TIR ÇARPIŞTI: 5 YARALI