Priştine'de bağımsızlık mirasını savunan on binler meydanlara çıktı

Priştine’de on binlerce kişi, Lahey’deki Kosova Özel Mahkemesi’nde yargılanan eski Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi ile diğer eski UÇK liderlerinin serbest bırakılmasını talep etmek için İskender Bey Meydanı'nda toplandı. Gösteri, mahkeme kararının 16 Eylül Çarşamba günü açıklanması beklenirken düzenlendi.

Kalabalık, üzerinde eski liderlerin fotoğraflarının bulunduğu pankartlar taşıdı ve "UÇK" sloganları attı. Taşınan pankartlarda, "Kurtarıcıları evlerine döndürün", "Kosova bekliyor" ve "Halk adına, onların suçsuzluğunu onaylayın" gibi mesajlar yer aldı.

gösterinin talepleri ve söylemi:

Gösteride öne çıkan argüman, UÇK liderlerinin Kosova’nın bağımsızlığı için mücadele ettiği ve bu gerçeğin hiçbir mahkeme tarafından silinemeyeceği idi. UÇK Gazileri Derneği Başkanı Hysni Gucati kalabalığa hitaben, "Kosova’nın bağımsızlığı fedakarlıklarla kazanıldı. Hiçbir mahkeme, bu gerçeği silemez. UÇK liderlerinin cezalandırılması, sadece bu isimlere değil, UÇK’nın mücadelesine de bir darbe indirir. Böyle bir ceza, sadece Sırbistan ve Rusya’nın işine yarar" dedi.

Gösterinin organizatörlerinden İsmail Tasholli ise 1999’daki özgürlük yürüyüşlerine atıf yaparak, bugünün yürüyüşünün de aynı amaçla düzenlendiğini ve Kosova’nın adalet ile onur beklediğini söyledi.

yargı süreci ve beklenen karar:

Kosova Özel Mahkemesi savcıları, Thaçi ile diğer eski UÇK liderlerinin 1998-1999 yıllarında Sırp güçleriyle savaş sırasında ve savaşın hemen ardından işkence ve zorla alıkoyma gibi suçlar da dahil olmak üzere savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar işlediklerini ileri sürüyor. Bu iddialar üzerine Hashim Thaçi, 2020’de Cumhurbaşkanlığı’ndan istifa etmiş ve mahkemeye gönüllü olarak teslim olmuştu.

Thaçi ve eski UÇK komutanları hakkında beş yılı aşkın süredir devam eden yargılama sürecinin ardından verilecek kararın toplumda geniş yankı uyandırması bekleniyor. Gösteri, eski liderleri savunmak amacıyla kurulan "Freedom Has A Name" (Özgürlüğün Bir Adı Var) adlı grup tarafından organize edildi; Arnavutluk Başbakanı Edi Rama da sosyal medya paylaşımında gösteriye destek verdi.

Kosova'nın başkenti Priştine'de on binlerce kişi, Lahey'deki Kosova Özel Makhemesi'nde yargılanan eski Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi ve diğer eski UÇK liderlerinin serbest bırakılmasını talep etmek amacıyla toplanarak gösteri düzenledi.