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Sivas'ta kontrol kaybı sonrası direğe saplanan otomobil: dört yaralı, biri kaçtı

Sivas'ta Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nda gece yarısı kontrolden çıkan 34 EAU 937 plakalı otomobil aydınlatma direğine saplandı, araçtaki dört kişi yaralandı.

GİRİŞ: 13 Eylül 2026 - 00:32

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Sivas'ta kontrol kaybı sonrası direğe saplanan otomobil: dört yaralı, biri kaçtı

Sivas'ta kontrol kaybı sonrası direğe saplanan otomobil: dört yaralı, biri kaçtı

Sivas'ta gece yarısı meydana gelen kazada kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki ağaçlara çarptıktan sonra aydınlatma direğine saplanarak durdu. Olayda araçta bulunan dört kişi yaralandı.

Kaza anı ve araçtaki durum:

Edinilen bilgiye göre kaza, Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı üzerinde gerçekleşti. Sürücüsü henüz belirlenemeyen 34 EAU 937 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu önce yol kenarındaki ağaçlara çarptı, ardından savrularak bir aydınlatma direğine saplandı.

Kazada araçta bulunan isimleri açıklananlar V.Y., E.D., Y.C. ile kimliği henüz öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Yaralılardan kimliği belirlenemeyen kişi, olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Müdahale ve soruşturma:

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri müdahale etti. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra tedavi için kentteki hastanelere sevk edildiler. Sağlık durumlarına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Olayla ilgili polis ekipleri, kazanın nedenini ve sürücünün kimliğini belirlemeye yönelik çalışma başlattı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

SİVAS’TA MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL AYDINLATMA DİREĞİNE SAPLANDI....

SİVAS’TA MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL AYDINLATMA DİREĞİNE SAPLANDI. ARAÇTA BULUNAN 4 KİŞİ YARALANIRKEN BİRİ KAÇARAK OLAY YERİNİ TERK ETTİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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