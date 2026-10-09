Kıranardı'na yeni yaşam merkezi: gençlere kütüphane, ailelere sağlık, üretime atölye

Melikgazi Belediyesi'nden Kıranardı'na kapsamlı yaşam alanı

Melikgazi Belediyesi, Kıranardı Mahallesi'nde hayırsever iş birliğiyle kurulan Melikgazi Belediyesi Kıranardı Sosyal Yaşam Merkezi'ni törenle tanıttı. Tesis, mahalle sakinlerinin eğitim, sağlık, üretim ve sosyal ihtiyaçlarını aynı çatı altında karşılayacak şekilde tasarlandı.

Projenin açılışında Kıranardı Mahalle Muhtarı Turan Kara, yapılan yatırımın mahallesi için çok yönlü bir kazanım olduğunu belirterek Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu ve hayırseverlere teşekkür etti.

tesisin bileşenleri:

Tesisin içinde İsmail Tekin Akıl Küpü Kütüphanesi, Mehmet Sönmez Aile Sağlığı Merkezi, Atölye Melikgazi, kafeterya ve bir park yer alıyor. Belediye yetkilileri, mekanların modern ve işlevsel olarak kurgulandığını, toplumun her kesiminin faydalanabileceğini vurguladı.

Başkan Palancıoğlu, projenin gerçekleştirilmesinde Valimiz Gökmen Çiçek'in desteğini ve hayırsever katkılarını ön plana çıkararak kütüphane ile aile sağlık merkezinin hayırseverlerin destekleriyle tamamlandığını söyledi ve hayırseverlere teşekkür etti.

gençlere ve kadınlara yönelik hedefler:

Palancıoğlu konuşmasında gençlere ve kadınlara yönelik mesajlara yer verdi; Gençler bizim geleceğimiz ifadesini kullanarak tesisin gençlerin eğitim ve sosyal gelişimine katkı sağlamasını hedeflediklerini belirtti. Ayrıca parkın aileler ve kadınlar tarafından sahiplenilmesini teşvik etti.

Kayseri genelinde eğitime ve sosyal altyapıya yapılan yatırımlara dikkat çeken Palancıoğlu, Melikgazi Belediyesi'nin bugüne kadar çok sayıda okul ve kütüphane açtığını söyledi. Belediye, mevcut çalışmalarıyla gençleri geleceğe hazırlamayı amaçladığını ifade etti.

ileriki projeler ve eğitim vizyonu:

Başkan Palancıoğlu, ilçeye kazandırılması planlanan diğer projeler hakkında bilgi verdi. Erciyes Üniversitesi Teknopark karşısındaki alanda gecekondu temizliği yapılarak Havacılık Lisesi yanına yeni projeler ekleneceğini, 10.000 metrekarelik alana önemli eğitim yatırımları planlandığını aktardı.

Palancıoğlu, planlanan projeler arasında Teknoloji Lisesi ve Dış Ticaret Lisesi gibi mesleki ve teknoloji odaklı okulların bulunduğunu; Teknoloji Lisesi'nde gençlerin robot üretimi ve üretim amaçlı eğitimler almasının hedeflendiğini söyledi. Ayrıca belediyenin şimdiye kadar gerçekleştirdiği yatırımlar arasında 30’a yakın okul, 18 adet kütüphane, 3 adet teknoloji atölyesi örnekleri verildi.

Melikgazi Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy da törende yaptığı konuşmada şehrin sosyal tesisler açısından şanslı olduğunu belirtti ve emeği geçenlere teşekkür etti. AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı ise tesisin mahalle halkının taleplerini karşıladığını, düğün salonu, sağlık ocağı, kütüphane gibi ihtiyaçların giderilmiş olmasının önemli olduğunu söyledi.

Konuşmalarda ayrıca Cumhuriyet başta olmak üzere yerel vizyonun gençlerin teknolojik üretime yönlendirilmesiyle birleştiği vurgulandı; Palancıoğlu Selçuk Bayraktar örneğine atıfla Havacılık Lisesi öğrencilerinin İHA, SİHA gibi üretimler yapabilecek düzeye ulaşmasının hedeflendiğini ifade etti.

Sonuç olarak Melikgazi Belediyesi Kıranardı Sosyal Yaşam Merkezi, kütüphane, sağlık hizmeti, atölye ve sosyal alanlarıyla Kıranardı için çok yönlü bir merkez olarak hizmete girdi. Başkan Palancıoğlu, tesisin mahallenin en yoğun kullanılan noktalarından biri olmasını umduklarını belirtti ve hayırlı olmasını diledi.

MELİKGAZİ BELEDİYESİ, KIRANARDI MAHALLESİ’NDE HAYIRSEVER İŞ BİRLİĞİYLE HAYATA GEÇİRDİĞİ İÇERİSİNDE İSMAİL TEKİN AKIL KÜPÜ KÜTÜPHANESİ, MEHMET SÖNMEZ AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ VE ATÖLYE MELİKGAZİ’NİN YER ALDIĞI 'MELİKGAZİ BELEDİYESİ KIRANARDI SOSYAL YAŞAM MERKEZİ’NİN TANITIM PROGRAMINI GERÇEKLEŞTİRDİ.