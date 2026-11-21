üniversitelere hayırlı olsun ziyaretleri:

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, TBMM Millî Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar ile birlikte kentteki yükseköğretim kurumlarına temasta bulundu. Heyette AK Parti İl Başkan Vekili Muammer Topsakal ve yürütme kurulu üyeleri de yer aldı.

Program kapsamında ilk olarak Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü görevine atanan Prof. Dr. Kuddusi Erkılıç ziyaret edildi. Başkan Büyükkılıç, Rektör Erkılıç’ı yeni görevinden dolayı tebrik ederek çalışmalarında başarı ve kolaylıklar diledi ve yükseköğretim kurumlarıyla iş birliğinin önemine vurgu yaptı.

gençlerle kariyer söyleşileri:

Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde düzenlenen "Kariyer Söyleşileri" programına katıldı. Etkinlikte TBMM Millî Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar da yer alarak öğrencilerle deneyimlerini paylaştı. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği programda kariyer ve mesleki yönelimlere ilişkin değerlendirmeler yapıldı.

Başkan Büyükkılıç, söyleşinin düzenlenmesinde emeği geçenleri teşekkür ederek gençlerin eğitim, gelişim ve gelecek hedefleri doğrultusunda desteklerinin süreceğini ifade etti.

kayseri üniversitesi ziyareti:

Ziyaretler programının son bölümünde Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç ve beraberindeki heyet, Kayseri Üniversitesi Rektörlüğü görevine atanan Prof. Dr. Recep Ulucak’ı da makamında ziyaret etti. Toplantıda rektöre yeni görevinde başarılar dilendi ve üniversitelerle sürdürülecek iş birliği vurgulandı.

Gerçekleşen ziyaretler, yerel yöneticiler ile üniversite yönetimleri arasında iletişim ve koordinasyonun güçlendirilmesine katkı sağlamayı amaçladı.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DR. MEMDUH BÜYÜKKILIÇ, TBMM MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU BAŞKANI VE AK PARTİ KAYSERİ MİLLETVEKİLİ HULUSİ AKAR İLE BİRLİKTE ERCİYES ÜNİVERSİTESİ VE KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜKLERİNE ATANAN PROF. DR. KUDDUSİ ERKILIÇ VE PROF. DR. RECEP ULUCAK’I ZİYARET EDEREK HAYIRLI OLSUN DİLEKLERİNİ İLETTİ.