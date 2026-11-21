Erzurum'da kuyumcular çarşısında silahlı saldırı: iki kardeş vuruldu

21 Kasım 2026 Cumartesi sabahı saat 10.00 civarında Erzurum Kuyumcular Çarşısı'nda bir kuyumcu dükkânına yönelik silahlı soygun girişimi yaşandı. Olay sırasında iş yeri sahipleri Cüneyt Özolti ve Cem Özolti kardeşler vurularak yaralandı.

Olayın gelişimi:

Edinilen bilgiye göre, çarşıya elektrikli scooter ile gelen iki şüpheli dükkâna girerek soygun girişiminde bulundu. Girişim sırasında yaşanan silahlı olayda kardeşlerden birinin karın bölgesinden, diğerinin ise göğsünün üst kısmından vurulduğu öğrenildi. Olayın ardından çevredeki vatandaşlar duruma tepki gösterdi ve kısa sürede kalabalık oluştu.

Yaralıların durumu ve müdahale:

Yaralılar, olayın hemen ardından