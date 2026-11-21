Yüksel Ateş Engelsiz Çocuk Evi'nde doğum günü coşkusu:

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Yüksel Ateş Engelsiz Çocuk Evi'nde düzenlediği toplu doğum günü etkinliğiyle özel gereksinimli çocukların mutluluğuna ortak oldu. Tesiste hizmet alan ve doğum günleri birbirine yakın olan 15 çocuk ile aileleri, sosyal gelişimi destekleyen aktiviteler ve eğlenceli oyunlarla bir araya getirildi.

Etkinlik programında neler vardı:

Organizasyon kapsamında çocuklar için yüz boyama, müzikli ritim ve dramatizasyon çalışmaları yapıldı. Ayrıca balon patlatma yarışması ve sandalye kapmaca gibi hareketli oyunlarla katılımcılar doyasıya eğlendi. Program; pasta kesimi, hediye takdimi ve hatıra fotoğrafı çekimi ile son buldu. Etkinlikte, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Mehmet Çavuş da hazır bulunarak, Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın selamlarını iletti.

Gönül belediyeciliği ve ailelerin memnuniyeti:

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın gönül belediyeciliği anlayışı doğrultusunda gerçekleşen organizasyon, yalnızca bir kutlama olmanın ötesinde çocukların aidiyet duygusunu ve sosyal etkileşimini güçlendirmeyi amaçladı. Etkinliğe katılan engelli çocuklar ve aileleri, sunulan hizmetler ve özel organizasyonlar için Başkan Büyükkılıç ve ekiplerine teşekkürlerini iletti.

Merkezin sunduğu hizmetler ve istatistikler:

2018 yılından bu yana hizmet veren Yüksel Ateş Engelsiz Çocuk Evi, 4-12 yaş aralığındaki ve fiziksel yeterliliğe sahip zihinsel engelli çocuklara hafta içi gündüzlü bakım hizmeti sunuyor. Merkezde çocukların sosyal, ruhsal, fiziksel, dil ve psikomotor gelişimleri ile öz bakım becerilerine yönelik çalışmalar yürütülüyor; ailelere ise çocuk gelişimi ve engelli hakları konusunda bilgilendirme ve rehberlik sağlanıyor.

Engelsiz Çocuk Evi'nde sabah ara öğünü, öğle yemeği ve ikindi meyvesi ikramı yapılmakta; çocukların ve ailelerin sosyalleşmelerine katkı sağlamak amacıyla gezi ve çeşitli sosyal etkinlikler de düzenleniyor. 2018 yılından bugüne 276 çocuğun kaydı oluşturulurken, 19 Kasım 2026 itibarıyla 87 erkek ve 28 kız olmak üzere toplam 115 çocuk aktif olarak hizmet alıyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, özel çocukların ve ailelerinin yaşamına dokunan hizmetlerle sosyal belediyecilik anlayışını sürdürürken, çocukların kendilerini değerli hissettikleri ve güzel anılar biriktirdikleri etkinliklere öncelik veriyor. Bu tür toplu kutlamalar, hem bireysel mutluluğu hem de toplumsal dışlanmanın önlenmesine yönelik sosyal bağları güçlendiriyor.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, YÜKSEL ATEŞ ENGELSİZ ÇOCUK EVİ’NDE DÜZENLEDİĞİ DOĞUM GÜNÜ ETKİNLİĞİYLE ÖZEL ÇOCUKLARIN MUTLULUĞUNA ORTAK OLDU. TESİSTE HİZMET ALAN ÇOCUKLARDAN DOĞUM GÜNÜ BİRBİRİNE YAKIN OLAN 15 ÇOCUĞUN KEYİFLİ VAKİT GEÇİRMELERİNE VE SOSYAL GELİŞİMLERİNE KATKI SUNAN ETKİNLİKTE, DOĞUM GÜNÜ SEVİNCİ HEP BİRLİKTE YAŞANDI.