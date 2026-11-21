Çamlıyayla'da son görev: arazöz kazasında yaşamını yitiren işçi dualarla uğurlandı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, Antakya Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait arazözün uçurumdan yuvarlanması sonucu yaşanan kazada hayatını kaybeden Beytullah Kertlez için tören düzenlendi. Olay, Çamlıyayla Mahallesi Tazıyayla mevkisi'nde meydana geldi; kazada ayrıca 5 işçi yaralandı.

Kaza ve ardından yaşananlar:

Kazanın ardından ilk müdahale ekipleri olay yerine yönlendirildi. Yapılan müdahalelere rağmen 20 yaşındaki Beytullah Kertlez yaşamını yitirdi. Yaralanan işçiler hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kertlez'in cenazesi, otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi ve tören hazırlıkları için getirildi.

Tören ve defin:

Cenaze, tören için Batıayaz'daki orman yangını ilk müdahale ekip binasına getirildi. Törene, merhumun ailesi, Vali Yardımcısı Alparslan Sözen, Samandağ Kaymakamı Emre Dündar, mesai arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cenaze namazının ardından Kertlez, dualarla Çamlıyayla Mahallesi'nde toprağa verildi.

Olayın yaşandığı bölge ve hasar gören araçla ilgili soruşturma ve incelemeler yetkili birimlerce sürdürülüyor. Törene katılanlar merhuma başsağlığı dileyip ailesine destek mesajları iletti.

HATAY'DA ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ’NE AİT ARAZÖZÜN UÇURUMDAN YUVARLANMASI SONUCU YAŞANAN KAZADA HAYATINI KAYBEDEN BEYTULLAH KERTLEZ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI.