Silopi'de tefecilik operasyonu

Şırnak'ta, Silopi Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde jandarma ekipleri tarafından yürütülen soruşturma sonucunda tefecilik iddiasına ilişkin kapsamlı bir operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonun süreci:

Yaklaşık üç ay süren takip ve araştırmalar, 10 Eylül ile 16 Kasım tarihleri arasındaki çalışmaların ardından, şüphelilerin organize şekilde tefecilik yaptığı değerlendirilmesi üzerine 19 Kasım günü geniş çaplı bir operasyona dönüştü.

Gözaltı ve yargılama:

Operasyonlarda yakalanan 9 şüpheli adli makamlara çıkarılarak tutuklandı ve Şırnak Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. Soruşturma kapsamında bir şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

OPERASYONLAR SONUCUNDA YAKALANAN 9 ŞÜPHELİ, ÇIKARILDIKLARI ADLİ MAKAMLARCA TUTUKLANARAK ŞIRNAK KAPALI CEZA İNFAZ KURUMUNA TESLİM EDİLDİ.