kaza yerinde yaşananlar:

Siirt'in Baykan ilçesine bağlı Çaykaya köyünde minibüs ile otomobilün henüz belirlenemeyen nedenle çarpışması sonucu 3 kişi ağır yaralandı.

ilk müdahale ve sevk:

Olayı haber alan ekipler, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve kolluk kuvvetlerini sevk etti. Yaralılara olay yerinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı ve ağır yaralılar Siirt Devlet Hastanesine sevk edildi.

kazayla ilgili inceleme:

Yetkililer, kaza sebebini belirlemek için çalışma başlattı. Olay yerinde yapılan ilk tespitler ve toplanan bilgiler doğrultusunda soruşturma sürüyor.

SİİRT’İN BAYKAN İLÇESİNDE MİNİBÜS İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞTIĞI KAZADA 3 KİŞİ AĞIR YARALANDI.