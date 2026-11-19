Adıyaman'da sabahı saran yoğun sis ulaşımı aksattı

Adıyaman'da sabahın erken saatlerinde başlayan yoğun sis, kent merkezi ve kırsal alanlarda görüşü ciddi oranda düşürdü. Bazı noktalarda görüş mesafesi 20 metreye kadar geriledi; sabaha çıkan sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Etkilenen bölgeler:

Sis, kent genelinde farklı noktalarda yoğunlaştı; kent merkeziyle birlikte çevre köy ve mahallelerde de etkisini gösterdi. Açık alanlarda oluşan yoğun sis, günlük yaşamı ve yol kullanımını zorlaştırdı.

Trafik ve sürücülerin durumu:

Günün ilk saatlerinde yola çıkanlar, azalan görüş nedeniyle hızlarını düşürmek ve takip mesafesini artırmak zorunda kaldı. Trafikte kontrollü ilerlemek öncelik olurken, bazı güzergâhlarda seyahat süresi uzadı.

Sis, kısa süreli de olsa kentte yoğun manzaralar oluşturdu; araç kullanıcıları ve yayalar bu koşullarda daha temkinli hareket etti.

ADIYAMAN'DA YOĞUN SİS ETKİLİ OLDU