Karaman'da sondaj çalışmaları tamamlandı

Karaman İl Özel İdaresi tarafından kırsal altyapıyı güçlendirmek amacıyla yürütülen sondaj çalışmaları tamamlandı. Toplam 4 milyon 48 bin 315 lira 20 kuruş yatırım bedeliyle açılan 5 içme suyu kuyusu, gerekli teknik ve hijyen kontrollerinin ardından mahalli ihtiyaçlara açılacak.

Çalışmanın gerçekleştirildiği noktalar:

Sondaj çalışmaları Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü koordinasyonunda Çiğdemli, Kozlubucak, Ağaçyurdu ve Çatak köyleri ile Karaman merkezdeki hayvan barınağında yapıldı. Her bir nokta için gerçekleştirilen sondaj işlemleri tamamlanarak kuyular hazır hale getirildi.

Kuyuların devreye alınması süreci:

Kuyulardan elde edilen suyun kalitesi ve debisine ilişkin gerekli kontroller yapılacak; analiz sonuçlarının uygun bulunması halinde su, köy sakinlerinin ve hayvan barınağının kullanımına sunulacak. Proje, kırsal kesimde içme suyu erişimini artırmayı ve hayvan barınağının su ihtiyacını güvence altına almayı hedefliyor.

Karaman İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü'nün yürüttüğü bu çalışma, kırsal alanlardaki altyapı yatırımlarının sürdürüldüğünü ve yerel hizmetlerin güçlendirildiğini gösteriyor. Kurulum ve kontrol süreçleri tamamlanır tamamlanmaz kuyuların halkın kullanımına açılacağı bildirildi.

AÇILAN 5 İÇME SUYU KUYUSU, GEREKLİ KONTROLLERİN ARDINDAN KULLANIMA SUNULACAK.