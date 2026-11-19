Osmaniye'de gece yarısı camiye yıldırım düştü:

Osmaniye merkez Haraz Mahallesi'nde bulunan Nur Camisine dün gece saat 23.30 sıralarında yıldırım isabet etti. Olay, Meteoroloji'nin sarı kodlu uyarısının ardından etkili olan sağanak yağış sırasında meydana geldi. Yıldırımın çarpması sonucu caminin elektronik sistemi ile minarenin betonarme bölümünde belirgin hasar oluştu. Çevredeki bazı evlerdeki elektrikli eşyalar da etkilendi.

Olay anında meydana gelen şiddetli gürültü mahalle sakinlerinde kısa süreli paniğe yol açtı; çok sayıda kişi sarsıntının deprem olduğunu sandıklarını belirtti. Bölgedeki hasar ilk tespitlere göre minarenin köşesinde parçalanma ve camide elektronik aksamda arızalar olarak kayda geçti.

İmamın sabah karşılaşması ve gözlemleri:

Cami imam hatibi Harun Onur, olay yerinde 25 yıldır görev yaptığını belirterek sabah namazına geldiğinde gördüğü manzarayı "ortalık savaş alanı gibiydi" şeklinde özetledi. Onur, ilk anda dışarıdan bir müdahale olduğunu düşündüğünü, cemaatin sesin bomba patlaması veya deprem olduğu yönünde ifadeler verdiğini söyledi. Daha sonra yıldırım düştüğünü anladıklarını belirtti ve minarenin betonarme olmasına rağmen köşesinin parçalandığını aktardı.

Mahalle sakinlerinin ifadeleri ve zarar:

Mahalle sakinlerinden Furkan Has, çok şiddetli bir yıldırım düştüğünü, caminin hasar aldığını ve evlerdeki elektrikli eşyaların zarar gördüğünü ifade etti. Has, mahalle ve Osmaniye için geçmiş olsun dileklerini ileterek caminin en kısa sürede onarılacağını söyledi. Olay nedeniyle yaşanan panik ve maddi zarar, bölge sakinlerinin gündeminde yer aldı.

Yetkililerin ve cami görevlilerinin hasar tespit çalışmaları ile onarım planlarının ilerleyen saatlerde netleşmesi bekleniyor.

OSMANİYE'DE DÜN GECE ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞIŞ SIRASINDA BİR CAMİYE YILDIRIM İSABET ETTİ. BÜYÜK BİR GÜRÜLTÜYLE MEYDANA GELEN OLAYI MAHALLE SAKİNLERİ DEPREM SANDI.