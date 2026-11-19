COP31'de her şey dahil otel modeline küresel düzenleme çağrısı

Corendon Hotels&Resorts, COP31 kapsamında gerçekleştirilen "Sıfır Atık Kapsamında Her Şey Dahil Otel Misafirlerine Tüketim Bilinci Kazandırılması" başlıklı panelde yer aldı. Panel Prof. Dr. Ece Konaklıoğlu'nun moderatörlüğünde yapıldı; konuşmacılar arasında Kapadokya Üniversitesi'nden Prof. Dr. Bilgehan Gülcan, BTA ve TURYİD temsilcisi Melda Tuna ile Corendon Hotels&Resorts Türkiye Kurumsal İletişim ve Pazarlama Direktörü Birgül Akgül bulunuyordu.

panelin odağı:

Panelde, her şey dahil konaklama modelinde sorumlu tüketim alışkanlıklarının geliştirilmesi ve misafir farkındalığının artırılmasının önemi öne çıktı. Katılımcılar, sıfır atık yaklaşımının turizm sektöründeki rolünü ve bu modelde kısa vadeli maliyet baskıları ile uzun vadeli çevresel hedefler arasındaki dengenin nasıl kurulabileceğini tartıştı. Konuşmacılar, yalnızca misafirin davranışlarına yüklenemeyecek bir sorumluluk yapısından kaçarak, işletmelerin ve paydaşların birlikte hareket etmesi gerektiğini vurguladı.

önerilen önlemler:

Birgül Akgül, her şey dahil tatil tercih edenlerin Türk mutfağını tatmak ve sunduğu çeşitliliği deneyimlemek için ülkeye geldiğini belirterek, sorumluluğun tek başına misafire bırakılmaması gerektiğini ifade etti. Akgül, otellerin kaynakların verimli kullanımı için teşvik edici iletişim materyalleri hazırladığını ancak misafirin bireysel çevre bilincine sahip olmaması halinde bu çalışmaların yeterli olmayacağını söyledi.

Panelde ayrıca GSTC, bakanlıklar ve global karar vericilerle koordinasyonun gerekliliği üzerinde duruldu. Akgül, eğer "her şey dahil" ve gıda israfı düzenlenecekse bunun Türkiye, Yunanistan, İspanya, Meksika gibi her şey dahil destinasyonlarını kapsaması gerektiğini belirtti; aksi halde işletmelerin rekabet gücünü kaybetme riski olduğuna dikkat çekti. Gerçek sürdürülebilirliğin çevresel, sosyal ve ekonomik boyutlarının eş zamanlı sağlanması gerektiği vurgulandı.

Panelde öne çıkan somut öneriler arasında atıkların kaynağında azaltılması, yerel üretimin desteklenmesi, mevsime uygun ürünlerin tercih edilmesi ve sürdürülebilirlik yatırımlarına yönelik teşvik mekanizmalarının (yatırımcı destekleri, vergi indirimleri, kamu destekleri) hayata geçirilmesi yer aldı. Katılımcılar, yetişmeyen veya mevsimi olmayan ürünlerin ithaline bağlı kalmanın azaltılmasının önemini de aktardı.

Sonuç olarak panel, her şey dahil konaklama modelinde sürdürülebilirliğin yaygınlaştırılması için tüm paydaşların ortak sorumluluğu ve uluslararası uyumlu kuralların gerekliliği mesajını ortaya koydu.

PROF. DR. ECE KONAKLIOĞLU'NUN (SOLDAN İKİNCİ) MODERATÖRLÜĞÜNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN PANELDE KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ'NDEN PROF. DR. BİLGEHAN GÜLCAN (SOLDA), BTA VE TURYİD TEMSİLCİSİ MELDA TUNA (SAĞDAN İKİNCİ) İLE CORENDON HOTELS&RESORTS TÜRKİYE KURUMSAL İLETİŞİM VE PAZARLAMA DİREKTÖRÜ BİRGÜL AKGÜL (SAĞDA) KONUŞMACI OLARAK YER ALDI.