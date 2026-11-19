Telli terbiye ile Mardin bağcılığı verim ve kaliteye odaklanıyor

Mardin Büyükşehir Belediyesi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı iş birliğiyle yürütülen Modern Bağcılığın Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması Projesi kapsamında kent genelinde modern bağcılık uygulamaları yaygınlaştırılıyor.

uygulama sahası ve kapsamı:

Proje, 10 ilçede toplam 150 üreticiye ekipman desteği sağlanması ve 47 üreticinin bağına telli terbiye sistemi kurulmasını kapsıyor. Midyat ilçesine bağlı kırsal Gülgöze Mahallesi'nde uygulanan sistemle üzüm asmalarının toprakla teması kesilerek direk ve teller üzerinde yetişmesi sağlandı.

beklenen yararlar ve üretici görüşleri:

Bu yöntemle bağların güneş ışığından daha fazla yararlanması, üzümün şeker oranı ve kalitesinin artırılması ile mantari hastalıkların en aza indirilmesi hedefleniyor. Sistem, aynı zamanda alandan daha yüksek verim alınmasına katkı sunmayı amaçlıyor.

İlyas Doğan projeye ilişkin, "Üzümler artık yerde değil, yukarıda, tellerde yetişecek. Modern bir sistemle yöremize katkı sunacağımıza inanıyorum. İlk olduğu için çok sevinçliyim. Projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İnşallah devamı da gelir" dedi.

Kutbettin Yavuz, "10 ilçemizde 150 üreticimize ekipman desteği, 47 üreticimize de modern bağcılığı geliştirmek amacıyla Telli Terbiye Sistemi desteği sağladık. Amacımız, minimum alandan maksimum verim elde etmek. Projemizin çiftçilerimize hayırlı olmasını, bol ve bereketli ürün almalarını diliyorum." sözleriyle projenin hedefini özetledi.

Projenin, bölge çiftçilerinin desteklenmesi ve üretim kalitesinin artırılmasına katkı sağlaması bekleniyor.

Mardin'de geleneksel bağcılık ‘telli terbiye sistemi' ile modernleşiyor